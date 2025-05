Roma-Fiorentina riecco Saelemaekers | Ranieri cala il jolly

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, riecco Saelemaekers: Ranieri cala il jolly Roma è già tempo di guardare avanti. I giallorossi sembrano aver compiuto quel definitivo salto di qualità che serviva in questo momento della stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League che appare alla portata. Il 4° posto dista solo 2 punti e può essere raggiunto solo grazie a delle prestazioni convincenti nelle ultime quattro uscite. La prima di queste andrà in scena domani domenica 4 maggio alle ore 18:00 con la Fiorentina, in quel dello stadio Olimpico. Uno scontro diretto estremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti per il pass europeo.Claudio Ranieri è consapevole dei rischi nascosti di questa partita, contro una Viola ferita dalla sconfitta per 2-1 nella semifinale d’andata di Conference League con il Real Betis. 🔗 Archiviata la vittoria per 1-0 con l’Inter, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi sembrano aver compiuto quel definitivo salto di qualità che serviva in questo momento della stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League che appare alla portata. Il 4° posto dista solo 2 punti e può essere raggiunto solo grazie a delle prestazioni convincenti nelle ultime quattro uscite. La prima di queste andrà in scena domani domenica 4 maggio alle ore 18:00 con la, in quel dello stadio Olimpico. Uno scontro diretto estremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti per il pass europeo.Claudioè consapevole dei rischi nascosti di questa partita, contro una Viola ferita dalla sconfitta per 2-1 nella semifinale d’andata di Conference League con il Real Betis. 🔗 Sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma-Monza 4-0: Saelemaekers gol alla Dybala, Ranieri batte Nesta - La Roma vince per quattro a zero contro il Monza nel posticipo della 26esima giornata di Serie A. Non c'è storia all'Olimpico con la squadra di Ranieri che in campo con un ampio turnover non sbaglia l'approccio e sblocca subito la partita con una perla, un mancino a giro imparabile di... 🔗romatoday.it

Roma, 31? per Saelemaekers con il Belgio: Ranieri lo lancia a Lecce - La sosta Nazionali è passata in archivio e la Roma scalda i motori, per tornare in campo. Pur perdendo alcuni elementi per infortunio, i giallorossi sono riusciti a recuperare le forze necessarie per il finale di stagione. Il 4° posto dista solo quattro punti e va raggiunto grazie allo slancio di entusiasmo avuto, nell’arco di questo inizio di 2025. I capitolini saranno attesi da un vero e proprio tour de force che comincerà con la partita con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare. 🔗sololaroma.it

Lecce-Roma, i convocati di Ranieri: out in 4, sulla destra c’è solo Saelemaekers - Ogni tentativo di riportare la concentrazione sul campo è andato in fumo dopo le ultime dichiarazioni di Ranieri, per una questione allenatore che vede ora Sarri e opzione estera in auge. Eppure è giorno di vigilia per la Roma, per il primo dei 9 atti che porterà ad un fine stagione che ha la Champions League come sogno proibito, da sussurrare solo. Al Via del Mare c’è il Lecce ad attendere i giallorossi, sabato alle 20:45, in un sfida che vede i salentini alla disperata ricerca di punti salvezza. 🔗sololaroma.it

Ne parlano su altre fonti

Probabili formazioni Roma Fiorentina 35^ giornata: titolari e novità; Probabili formazioni Roma-Fiorentina: riecco Saelemaekers e Kean, Adli scalpita; Roma-Eintracht Francoforte - Le probabili formazioni. GRAFICA!. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roma-Fiorentina, Ranieri: “Scelgo sempre i giocatori più adatti. Dovbyk? Credo in lui” - Roma 2 maggio 2025 - L'Olimpico può diventare il teatro dei sogni e la casa di un'occasione più unica che rara. Dopo una risalita eccellente, la Roma è ora a due soli punti dalla Champions League e si ... 🔗msn.com

FOTO - Roma-Fiorentina, i convocati di Ranieri: ci sono Nelsson e Abdulhamid - Il club giallorosso ha reso nota la lista dei calciatori che saranno a disposizione del tecnico allo Stadio Olimpico. Si rivedono i due difensori ... 🔗ilromanista.eu

Roma, i convocati di Ranieri per la sfida alla Fiorentina: la lista completa - L'allenatore giallorosso chiama 24 giocatori per il big match dell'Olimpico contro la squadra di Palladino: in palio c'è un posto nella prossima edizione della Champions League ... 🔗msn.com