Roma-Fiorentina Ranieri | Scelgo sempre i giocatori più adatti Dovbyk? Credo in lui

Roma 2 maggio 2025 - L'Olimpico può diventare il teatro dei sogni e la casa di un'occasione più unica che rara. Dopo una risalita eccellente, la Roma è ora a due soli punti dalla Champions League e si gioca la chance tra le mura amiche di salire tra le prime quattro anche se solo per poche ore. Domenica sera infatti i giallorossi ospiteranno la Fiorentina in una gara che può decidere le sorti di entrambe le squadre nella rincorsa all'Europa che conta. Una partita dal peso specifico elevatissimo, ancor di più visto come manchino solo quattro gare, questa compresa, da qui alla fine. Una sfida di cui Claudio Ranieri oggi ha parlato così in conferenza stampa. Ecco le sue parole.La prima domanda per il tecnico Romanista ha domandato delle condizioni della rosa e della crescita di Koné. "La squadra sta bene, tranne Dybala, abbiamo recuperato Nelsson e Abdulhamid.

