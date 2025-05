Roma-Fiorentina probabili formazioni | un grande dubbio per Ranieri

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, probabili formazioni: un grande dubbio per Ranieri Roma e Fiorentina, con i 90 minuti dello Stadio Olimpico che avranno un enorme coefficiente di importanza per il finale di stagione dei giallorossi. Dopo i due pareggi con Juventus e Lazio, la formazione di Ranieri ha infilato due vittorie fila contro Verona ed Inter, entrambe per 1-0, che hanno permesso di ricucire a soli due punti il distacco dal quarto posto, che vorrebbe dire Champions League.A quattro giornate dal gong finale del campionato e dopo un inizio così complicato, la rimonta della Roma ha assunto i tratti dell’impresa, con i capitolini che vogliono cercare la ciliegina sulla torta. Contro i viola servirà una nuova prestazione di alto livello, che in caso di successo permetterebbe probabilmente di eliminare gli uomini di Palladino dalla corsa europea. 🔗 Cresce l’attesa per la sfida tra, con i 90 minuti dello Stadio Olimpico che avranno un enorme coefficiente di importanza per il finale di stagione dei giallorossi. Dopo i due pareggi con Juventus e Lazio, la formazione diha infilato due vittorie fila contro Verona ed Inter, entrambe per 1-0, che hanno permesso di ricucire a soli due punti il distacco dal quarto posto, che vorrebbe dire Champions League.A quattro giornate dal gong finale del campionato e dopo un inizio così complicato, la rimonta dellaha assunto i tratti dell’impresa, con i capitolini che vogliono cercare la ciliegina sulla torta. Contro i viola servirà una nuova prestazione di alto livello, che in caso di successo permetterebbe probabilmente di eliminare gli uomini di Palladino dalla corsa europea. 🔗 Sololaroma.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Probabili formazioni Inter Roma, il grande dubbio di Ranieri riguarda il modulo: rebus anche per l’attacco - di RedazioneProbabili formazioni Inter Roma, il grande dubbio di Ranieri riguarda il modulo: rebus anche per l’attacco. Le idee del tecnico Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle probabili formazioni di Inter Roma, soffermandosi sui dubbi che riguardano l’allenatore dei giallorossi, Claudio Ranieri. PROBABILI FORMAZIONI INTER ROMA – «Il grande dubbio di Ranieri per la sfida di domani contro l’Inter è legato al modulo. 🔗internews24.com

Inter Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida di Serie A Inter Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la gara valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Inter Cagliari. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere […] 🔗calcionews24.com

Manchester United-Lione: dove vederla, orario e probabili formazioni - All’Old Trafford la sfida di Europa League Manchester United-Lione: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Old Trafford di Manchester si giocherà la gara valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Manchester United-Lione. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni […] 🔗calcionews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla: Ranieri conferma le due punte?; Sognando la Champions League, Roma-Fiorentina: il pronostico di DDD; Roma-Fiorentina: probabili formazioni, biglietti, dove vederla in tv e streaming; Serie A, Roma-Fiorentina: pronostico e probabili formazioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Roma-Fiorentina (Serie A): orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Serie A: domenica alle 18 Roma-Fiorentina. Probabili formazioni DIRETTA - In campo domenica alle 18 Roma-Fiorentina DIRETTA Quattro giornate alla fine, due punti che separano la Roma dalla Champions e due scontri diretti che diranno se la squadra di Ranieri potrà giocarsi ... 🔗ansa.it

Roma-Fiorentina: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming - I giallorossi continuano la loro caccia al quarto posto distante solo due punti. Ranieri punta ancora su Dovbyk e rispolvera Saelemaekers ... 🔗romatoday.it