Roma-Fiorentina il pronostico di Serie A | Under e non solo

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, il pronostico di Serie A: Under e non solo Serie A, che entrerà sempre più nel vivo domani 4 maggio. Uno dei piatti forti della domenica calcistica italiana metterà contrapposte due squadre che stanno lottando per l’accesso in Europa. Stiamo parlando di Roma e Fiorentina, pronte a scendere in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico con in palio 3 punti pesanti. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 5-1 in favore della Viola, chiamata a ripetersi contro un cliente ben differente rispetto a quella serata. I giallorossi, invece, proveranno a confermarsi dopo la prestazione perfetta messa a referto al Giuseppe Meazza la scorsa settimana.L’andamento di Roma e FiorentinaIl successo per 1-0 con l’Inter è stato l’ennesimo trampolino di lancio per la Roma, che sembra aver compiuto il tanto atteso salto di qualità. 🔗 Prosegue senza alcun intoppo la 35° giornata diA, che entrerà sempre più nel vivo domani 4 maggio. Uno dei piatti forti della domenica calcistica italiana metterà contrapposte due squadre che stanno lottando per l’accesso in Europa. Stiamo parlando di, pronte a scendere in campo alle ore 18:00 allo stadio Olimpico con in palio 3 punti pesanti. L’incontro d’andata si è concluso con il risultato di 5-1 in favore della Viola, chiamata a ripetersi contro un cliente ben differente rispetto a quella serata. I giallorossi, invece, proveranno a confermarsi dopo la prestazione perfetta messa a referto al Giuseppe Meazza la scorsa settimana.L’andamento diIl successo per 1-0 con l’Inter è stato l’ennesimo trampolino di lancio per la, che sembra aver compiuto il tanto atteso salto di qualità. 🔗 Sololaroma.it

