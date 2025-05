Roma-Fiorentina i convocati | Dybala unico assente quali scelte per Ranieri?

© Sololaroma.it - Roma-Fiorentina, i convocati: Dybala unico assente, quali scelte per Ranieri? Roma dal ritorno in campo, ed ogni partita pesa sempre di più nell’economia del campionato. Classifica alla mano, quella contro la Fiorentina ha tutto il sapore di una finale, una di quei match che può valere una stagione, con Ranieri che ha cercato in tutti i modi di tenere concentrato l’ambiente tra le mille distrazioni che ci potevano essere. Giallorossi a -2 dal 4° posto, ed un successo all’Olimpico, domani alle 18:00, potrebbe valere oro, vista la sfida di qualche ora dopo tra Bologna e Juventus.Di fronte però un avversario che potrà sicuramente aver accumulato un po’ di stanchezza dopo la trasferta di giovedì sul campo del Betis (2-1 nella semifinale d’andata di Conference League e ritorno al Franchi la prossima settimana), ma che ha recuperato Kean ed ha frecce al proprio arco per far male. 🔗 Poco più di 24 ore separano ladal ritorno in campo, ed ogni partita pesa sempre di più nell’economia del campionato. Classifica alla mano, quella contro laha tutto il sapore di una finale, una di quei match che può valere una stagione, conche ha cercato in tutti i modi di tenere concentrato l’ambiente tra le mille distrazioni che ci potevano essere. Giallorossi a -2 dal 4° posto, ed un successo all’Olimpico, domani alle 18:00, potrebbe valere oro, vista la sfida di qualche ora dopo tra Bologna e Juventus.Di fronte però un avversario che potrà sicuramente aver accumulato un po’ di stanchezza dopo la trasferta di giovedì sul campo del Betis (2-1 nella semifinale d’andata di Conference League e ritorno al Franchi la prossima settimana), ma che ha recuperato Kean ed ha frecce al proprio arco per far male. 🔗 Sololaroma.it

