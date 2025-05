Roma Fiorentina dietro l’angolo | Ranieri riflette sulla coppia Dovbyk-Shomurodov

© Sololaroma.it - Roma, Fiorentina dietro l'angolo: Ranieri riflette sulla coppia Dovbyk-Shomurodov Roma-Fiorentina, che per i giallorossi potrebbe significare il proseguimento oppure la fine del sogno Champions League. Dopo diciotto risultati utili consecutivi la formazione di Ranieri cerca l'ennesimo mattoncino della sua clamorosa rimonta e potrebbe farlo con un'arma vistasi già a San Siro contro l'Inter. Ancora una volta infatti il tecnico di Testaccio starebbe pensando al doppio centravanti, che tanto bene ha fatto con i nerazzurri.Nonostante debbano ancora essere sciolti gli ultimi dubbi, Ranieri starebbe pensando di confermare la coppia formata da Shomurodov e Dovbyk, che sembra essere piuttosto intrigante anche in chiave tattica. Oltre ad avere potenzialmente maggior peso in avanti, la presenza dell'uzbeko insieme all'ucraino permetterebbe di impostare un pressing che si è dimostrato molto efficace contro l'Inter.

