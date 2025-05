Roma fermato sulla Tuscolana senza casco | il motociclo era rubato

© Romadailynews.it - Roma, fermato sulla Tuscolana senza casco: il motociclo era rubato senza casco in sella a una Yamaha Xmax lungo la via Tuscolana, quando è stato intercettato da un agente motociclista della Polizia locale di Roma Capitale, appartenente al quinto gruppo Casilino. Il conducente, un cittadino cileno di 39 anni, è stato immediatamente fermato.I successivi controlli, effettuati con il supporto del gruppo settimo Tuscolano, hanno rivelato che l’uomo non possedeva la patente di guida, mai conseguita, né alcun documento identificativo. Inoltre, il motociclo è risultato rubato.Accompagnato presso gli uffici per ulteriori accertamenti, sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali e una misura attiva di divieto di dimora nel Comune di Roma. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione, oltre a diverse sanzioni per le violazioni al Codice della strada. 🔗 Denunciato un 39enne cileno con precedenti e divieto di dimora nella Capitale,Viaggiavain sella a una Yamaha Xmax lungo la via, quando è stato intercettato da un agente motociclista della Polizia locale diCapitale, appartenente al quinto gruppo Casilino. Il conducente, un cittadino cileno di 39 anni, è stato immediatamente.I successivi controlli, effettuati con il supporto del gruppo settimo Tuscolano, hanno rivelato che l’uomo non possedeva la patente di guida, mai conseguita, né alcun documento identificativo. Inoltre, ilè risultato.Accompagnato presso gli uffici per ulteriori accertamenti, sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali e una misura attiva di divieto di dimora nel Comune di. Per lui è scattata la denuncia per ricettazione, oltre a diverse sanzioni per le violazioni al Codice della strada. 🔗 Romadailynews.it

