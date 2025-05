Roma Femminile-Milan le convocate di Spugna | out Dragoni e Viens

© Sololaroma.it - Roma Femminile-Milan, le convocate di Spugna: out Dragoni e Viens Roma è Champions League. Non solo per la squadra maschile di Claudio Ranieri, impegnata nella volata per il quarto posto, ma anche – e soprattutto – per la Roma Femminile, che ha l’obbligo di blindare la qualificazione alla Women’s Champions League.La formazione di Alessandro Spugna, dopo una stagione altalenante e complicata, è attualmente al terzo posto nella Poule Scudetto, ma è reduce da due sconfitte consecutive che hanno acceso un campanello d’allarme. Domenica 4 maggio, allo stadio Tre Fontane, le giallorosse affronteranno un Milan ostico, capace già di batterle due volte in questa stagione. Una sfida da dentro o fuori per la Roma, che non può permettersi ulteriori passi falsi.Le convocate di SpugnaSpugna ha reso nota la lista delle calciatrici convocate alla vigilia della sfida: assenti le infortunate Dragoni e Viens. 🔗 In questo finale di stagione rovente, la parola d’ordine in casaè Champions League. Non solo per la squadra maschile di Claudio Ranieri, impegnata nella volata per il quarto posto, ma anche – e soprattutto – per la, che ha l’obbligo di blindare la qualificazione alla Women’s Champions League.La formazione di Alessandro, dopo una stagione altalenante e complicata, è attualmente al terzo posto nella Poule Scudetto, ma è reduce da due sconfitte consecutive che hanno acceso un campanello d’allarme. Domenica 4 maggio, allo stadio Tre Fontane, le giallorosse affronteranno unostico, capace già di batterle due volte in questa stagione. Una sfida da dentro o fuori per la, che non può permettersi ulteriori passi falsi.Lediha reso nota la lista delle calciatricialla vigilia della sfida: assenti le infortunate. 🔗 Sololaroma.it

