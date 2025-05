Roma | controlli nei quartieri Cecchignla e Laurentino 38 sanzionate due attivita’ commerciali

I Carabinieri della stazione di Cecchignola, in collaborazione con i Nas, i Carabinieri ispettorato del lavoro di Roma e il personale del primo nucleo operativo Metropolitano della Guardia di finanza, hanno condotto un'operazione straordinaria di controllo del territorio nei quartieri Cecchignola e Laurentino 38.L'obiettivo era prevenire e contrastare il gioco illegale, nonché contrastare qualsiasi forma di illegalità e degrado, seguendo le direttive del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, condivise all'interno del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.Durante le attività di controllo, i Carabinieri hanno ispezionato tre esercizi commerciali, sanzionandone due per violazioni amministrative. Il primo, un bar tabacchi situato in viale Pavese, è stato multato con una sanzione di 2.

