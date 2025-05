Roma Aldo Serena in esclusiva | Ancelotti potrebbe essere l’uomo giusto Soulé una vera sorpresa

Roma è riuscita a dare continuità alla striscia di risultati positivi iniziata nel 2025 che costituisce una vera e propria rinascita per la squadra di Ranieri. La vittoria nel big match di San Siro è risultato fondamentale per entrambi i versanti; i tre punti conquistati hanno permesso alla squadra capitolina di continuare a sognare un posto per l'Europa che conta e, viceversa, ha rappresentato un passo falso per la squadra milanese nella lotta per lo scudetto, scivolando in seconda posizione a tre punti di distanza dall'attuale capolista Napoli.

Su questi temi, è intervenuto in esclusiva l'ex attaccante di Inter, Milan, Juventus e Torino, Aldo Serena, il quale ha sottolineato la grande prova dei giocatori di Ranieri anche facendo riferimento al difficile periodo che sta attraversando la sua ex squadra dopo la sconfitta contro il Bologna in Serie A e la dura eliminazione in Coppa Italia: "La Roma ha avuto tutte le opportunità per raddoppiare e forse triplicare la rete arrivata; ha fatto una partita lucida, preparata in maniera puntigliosa sulle manchevolezze dell'Inter e soprattutto sulla sua volontà di vincere che ha portato la squadra di Inzaghi a chiudere gli avversari, lasciando spazi che non sempre i giallorossi hanno sfruttato nonostante siano arrivati almeno 4 volte davanti a Sommer con occasioni enormi.

