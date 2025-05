Roma a caccia del post Ranieri | Allegri il sogno Fabregas e Pioli in lizza

© Sololaroma.it - Roma a caccia del post Ranieri: Allegri il sogno, Fabregas e Pioli in lizza posto in Europa, la Roma è totalmente focalizzata sull'impegno con la Fiorentina, che non potrà essere sbagliato per non vanificare la rimonta che ha portato i giallorossi ad infilare diciotto risultati utili consecutivi. Ciò che è certo è che però il club capitolino abbia anche più di un occhio rivolto al futuro, sia per il tema del nuovo stadio sia per la ricerca di colui che prenderà il posto di Ranieri in panchina.Il tecnico di Testaccio è pronto a salutare dopo l'ennesima parentesi positiva della sua carriera, con la Roma che dovrà trovare un allenatore all'altezza che non faccia rimpiangere il suo grande lavoro. Già da diverse settimane la società giallorossa è al lavoro per trovare il profilo migliore e se sembra essere ormai accantonata la pista Farioli, stando a quanto riportato da Il Messaggero, i Friedkin avrebbero in primis un sogno, seguito da altri due nomi molto diversi tra loro.

