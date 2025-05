Roma 80enne sorpreso a rubare 11 orologi in 3 minuti | è un ladro seriale Arrestato in flagranza

Arrestato in flagranza di reato mentre sorseggiava una bevanda al bar, a pochi metri dal negozio che aveva appena saccheggiato. Così un anziano napoletano di 80 anni, ladro seriale, è stato colto con le tasche piene di orologi e collanine d'oro trafugati in un negozio in via della Panetteria a Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi. Il furto è avvenuto nella tarda mattinata di ieri. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Roma Centro, l'anziano si è confuso tra i turisti affollati nel negozio, fingendosi un normale cliente. In tre minuti ha sottratto ben undici orologi da un espositore, nascondendoli abilmente nelle tasche del giubbotto. Poi è uscito con passo tranquillo, senza destare sospetti, e si è diretto verso un vicino bar, dove si è accomodato ordinando da bere.

