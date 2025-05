Roma 80enne sorpreso a rubare 11 orologi in 3 minuti | Arrestato in flagranza

© Dayitalianews.com - Roma, 80enne sorpreso a rubare 11 orologi in 3 minuti: Arrestato in flagranza Arrestato dopo un furto: si rilassava al bar con la refurtiva in tasca.sorpreso a pochi passi dalla scena del crimineUn uomo di 80 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato Arrestato in flagranza di reato a Roma mentre si trovava seduto tranquillamente al bar. Poco prima aveva saccheggiato un negozio di via della Panetteria, nel cuore della città, a due passi dalla Fontana di Trevi.I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di ieri. Secondo quanto riferito dai carabinieri della compagnia Roma Centro, l'anziano si sarebbe mescolato tra i turisti fingendosi un normale cliente. In appena tre minuti, ha rubato undici orologi esposti nel negozio, nascondendoli abilmente nelle tasche del giubbotto. Poi, con calma, si è allontanato e ha preso posto in un bar nelle vicinanze, ordinando da bere.

