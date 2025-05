Roma 25enne molestata al Concertone

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, 25enne molestata al Concertone Concertone che si trasforma in un incubo. L'assalto del branco su una ragazza di venticinque anni arrivata a Roma per divertirsi, ma che si ritrova a denunciare una serie di palpeggiamenti che la lasciano sotto shock. Violenza sessuale di gruppo l'accusa nei confronti di tre ventenni di origini tunisine arrestati dalla polizia e rimessi in libertà al termine dell'udienza in tribunale, che nei loro confronti ha disposto l'obbligo di firma. 🔗 L'attesa per ilche si trasforma in un incubo. L'assalto del branco su una ragazza di venticinque anni arrivata aper divertirsi, ma che si ritrova a denunciare una serie di palpeggiamenti che la lasciano sotto shock. Violenza sessuale di gruppo l'accusa nei confronti di tre ventenni di origini tunisine arrestati dalla polizia e rimessi in libertà al termine dell'udienza in tribunale, che nei loro confronti ha disposto l'obbligo di firma. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Roma, Concerto del 1° maggio, 25enne molestata e palpeggiata mentre era in fila, arrestati tre tunisini senza dimora per violenza sessuale - I tre arrestati hanno un'età compresa tra i 24 e i 22 anni Si è svolto ieri a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, il tradizionale concerto del Primo Maggio. Sul palco diversi artisti per l'evento, da Elodie ad Achille Lauro fino ai Patagarri e a Gabry Ponte. Nella serata però anche un e 🔗ilgiornaleditalia.it

Choc a Roma, 25enne trovata morta in casa: l'allarme dato dal fidanzato (poi arrestato) - La giovane è stata rinvenuta senza vita all'interno della propria abitazione, inutile l'intervento dei soccorsi. Il fidanzato è stato poi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti 🔗ilgiornale.it

Roma: abbracciava e baciava passanti per rubare portafogli, arrestata borseggiatrice 25enne - Una borseggiatrice seriale colpisce nel quartiere Casal de Pazzi a Roma, approfittando di un trucco che sembra funzionare con uomini e donne ultrasessantacinquenni. La donna si avvicina alle sue vittime fingendo di abbracciarle, per poi rubare il portafogli e fuggire. Tuttavia, non sempre il suo piano ha successo: in un’occasione, una vittima si è resa conto delle sue intenzioni e ha rifiutato l’abbraccio, causando la reazione violenta della borseggiatrice. 🔗romadailynews.it

Roma: violenza sessuale al concerto del 1 maggio, 3 arrestati/ 25enne palpeggiata da gruppo di tunisini - Violenza sessuale durante il concerto del 1 maggio a Roma: una ragazza molestata da tre giovani tunisini, arrestati grazie alla denuncia e all'intervento de ... 🔗ilsussidiario.net

Roma, la ragazza abusata al Concertone: «Mi hanno accerchiata, ho rivissuto l’incubo dello stupro subito da piccola» - Quegli sguardi minacciosi e quelle mani che la toccavano ovunque, Maria non li dimenticherà mai. All’indomani della violenza, avvenuta giovedì a Roma durante il Concertone ... 🔗ilgazzettino.it

A Roma tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver molestato una ragazza durante il “Concertone” del primo maggio - Giovedì la polizia ha arrestato a Roma tre uomini accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 25 anni durante il “Concertone” del primo maggio. Secondo le dichiarazioni della ragazza ... 🔗ilpost.it