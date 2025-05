Roccadaspide a lutto per Luca e Samuel | stop ai festeggiamenti civili per San Michele

© Salernotoday.it - Roccadaspide a lutto per Luca e Samuel: stop ai festeggiamenti civili per San Michele Michele Arcangelo in località Fonte di Roccadaspide. La decisione è stata assunta in segno di lutto per i giovani Luca Minella e Samuel Auricchio, deceduti a seguito dell’incidente stradale avvenuto lo scorso 22 marzo. “Ravvisata l'esigenza di manifestare il. 🔗 E’ stata annullata la festa di SanArcangelo in località Fonte di. La decisione è stata assunta in segno diper i giovaniMinella eAuricchio, deceduti a seguito dell’incidente stradale avvenuto lo scorso 22 marzo. “Ravvisata l'esigenza di manifestare il. 🔗 Salernotoday.it

Incidente mortale a Roccadaspide, lutto cittadino e lacrime per Luca e Samuel - Tempo di lettura: 2 minutiRoccadaspide (Sa)- La città di Roccadaspide si prepara all’ultimo saluto ai suoi due giovani, Luca Minella di 25 anni, e Samuel Auricchio di 24 anni, e lo fa proclamando il lutto cittadino in occasione dei funerali dei due automobilisti coinvolti ieri sera in tragico destino che ha visto le loro auto schiantarsi in uno scontro fatale nel quale sono rimasti coinvolti insieme ad un altro giovane di 28 anni residente a Cava De’ Tirreni, quest’ultimo seduto al lato passeggeri e rimasto gravemente ferito. 🔗anteprima24.it

Roccadaspide piange Samuel e Luca: proclamato il lutto cittadino, le date dei funerali - Roccadaspide piange Samuel Auricchio e Luca Minella, i due giovani amici che, nella tarda serata di ieri, hanno perso la vita in un incidente tra due vetture avvenuto sulla strada statale 166 in località Fonte di Roccadaspide. Nell'impatto, uno dei due ragazzi e' morto sul colpo; l'altro, invece... 🔗salernotoday.it

Roccadaspide, tragico incidente stradale a Fonte: morti Luca Minella e Samuel Auricchio, di 25 e 24 anni - Gravissimo incidente sulla SS166 degli Alburni, in località Fonte, nel comune di Roccadaspide. Il bilancio è drammatico: due giovani hanno perso la vita e un terzo è in gravi condizioni. Lo scontro, avvenuto intorno alle 22:15, ha coinvolto un’Audi A3 e un’Alfa Romeo 147, quest’ultima finita a decine di metri di distanza nel piazzale di un’abitazione dopo aver abbattuto un lampione. Nel violentissimo impatto ha perso la vita sul colpo Luca Minella, 25enne del posto. 🔗thesocialpost.it

Roccadaspide, Fonte sospende i festeggiamenti civili di San Michele Arcangelo in ricordo di Luca e Samuel - Festa di San Michele Arcangelo annullata, a Fonte di Roccadaspide, in segno di lutto e rispetto verso i giovani Luca Minella e Samuel Auricchio, rispettivamente di 25 e 24 anni, deceduti in seguito al ... 🔗infocilento.it

Roccadaspide, morte Luca e Samuel: disposto il lutto cittadino - Roccadaspide. Lutto cittadino per il 23 e 24 marzo, in concomitanza delle cerimonie funebri dei giovani Luca Minella e Samuel Auricchio, deceduti a seguito del drammatico incidente stradale che si è ... 🔗vocedistrada.it

Roccadaspide in lutto: l’ultimo saluto a Luca Minella e Samuel Auricchio - La città di Roccadaspide si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Luca Minella (25 anni) e Samuel Auricchio (24 anni), proclamando il lutto cittadino in occasione dei funerali. I due giovani ... 🔗agro24.it