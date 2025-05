Rocca Priora Puliamo insieme il nostro Parco Il progetto fa tappa al Bosco del Cerquone

© Cronachecittadine.it - Rocca Priora. Puliamo insieme il nostro Parco. Il progetto fa tappa al Bosco del Cerquone Rocca Priora (Luciana Vinci) – Nella mattinata di Domenica 27 Aprile si è svolto, con entusiasmo e grande partecipazione, ilL'articolo Rocca Priora. Puliamo insieme il nostro Parco. Il progetto fa tappa al Bosco del Cerquone Cronache Cittadine. 🔗 Cronache Cittadine(Luciana Vinci) – Nella mattinata di Domenica 27 Aprile si è svolto, con entusiasmo e grande partecipazione, ilL'articoloil. IlfaaldelCronache Cittadine. 🔗 Cronachecittadine.it

Se ne parla anche su altri siti

Rocca Priora. Domenica 27 Aprile si recupera l’appuntamento rinviato due settimane fa “Puliamo insieme il nostro Parco” - Cronache Cittadine ROCCA PRIORA (Luciana Vinci) – Domenica 27 Aprile, si recupera l’appuntamento rinviato lo scorso 13 Aprile con il progetto di L'articolo Rocca Priora. Domenica 27 Aprile si recupera l’appuntamento rinviato due settimane fa “Puliamo insieme il nostro Parco” sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Rocca “Il nuovo Piano industriale del Lazio è una visione d’insieme” - ROMA (ITALPRESS) – “Questo piano è una visione d’insieme. Noi avevamo la necessità di un confronto, che è avvenuto sin dal primo giorno con tutte le organizzazioni di categoria, in particolar modo con Unindustria. Noi siamo la seconda Regione in Italia per PIL e quindi era importante sottolineare chi sono i protagonisti di questa produzione. Noi dobbiamo sapere quali sono gli strumenti per facilitare la vita di chi investe, crea benessere e dà occupazione”. 🔗unlimitednews.it

Galileo Rocca Priora, un incontro tra generazioni: emozioni e nuove prospettive per i ragazzi - Rocca Priora – Un momento di confronto capace di lasciare un segno profondo. Gli studenti di una scuola media hanno vissuto un’esperienza unica, incontrando gli anziani al Residence Galileo Rocca Priora, per un dialogo aperto e sincero. L’iniziativa, pensata per avvicinare due generazioni apparentemente lontane, ha regalato emozioni forti, spingendo alcuni ragazzi e insegnanti alla commozione. Un confronto che abbatte pregiudizi L’incontro è stato strutturato intorno a una serie di domande pensate per stimolare la riflessione e il dibattito. 🔗ilfaroonline.it

Su questo argomento da altre fonti

Puliamo insieme il nostro Parco; Puliamo insieme il nostro Parco: il progetto fa tappa al Bosco del Cerquone; Rocca Priora, puliamo insieme il Parco dei Castelli Romani: giornata di cittadinanza attiva; Rocca Priora – Domenica 30 marzo al Bosco del Cerquone per “Puliamo insieme il nostro Parco”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rocca Priora – Abbandono dei rifiuti: Parco Regionale e cittadini insieme per una giornata dedicata all’ambiente - Proseguono le giornate di sensibilizzazione promosse dal Parco regionale dei Castelli Romani: “Puliamo insieme il nostro Parco” con il progetto che ... 🔗castellinotizie.it

Rocca Priora. Domenica 27 Aprile si recupera l’appuntamento rinviato due settimane fa “Puliamo insieme il nostro Parco” - ROCCA PRIORA (Luciana Vinci) – Domenica 27 Aprile, si recupera l’appuntamento rinviato lo scorso 13 Aprile con il progetto di Cittadinanza Attiva “Contrasto all’abbandono di rifiuti”, promosso dal Par ... 🔗informazione.it

Rocca Priora – Rubate le rose appena piantate nella rotatoria di via Arenatura, il sindaco: “Gesto vergognoso” - "Vergognosi, delinquenti, pezzenti". È così che i cittadini di Rocca Priora si stanno rivolgendo agli sconosciuti che nelle scorse ore hanno sottratto le ... 🔗castellinotizie.it