Rocca Ferrari e Rivazza Ecco il poster del Gp | Qui il cuore pulsante della Motor Valley

© Ilrestodelcarlino.it - Rocca, Ferrari e Rivazza. Ecco il poster del Gp: "Qui il cuore pulsante della Motor Valley" poster del Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Un disegno bello e finalmente carico di rimandi alla realtà locale. E che ci si augura non sia l’ultimo di questo secondo atto, iniziato nel 2020, della storia di Imola con il Circus.L’immagine, presentata ai media da Aci Sport, è stata realizzata dall’artista Elisa Lanconelli (già illustratrice del Baccanale, del rilancio dell’Osservanza e di vari eventi dell’Autodromo) in collaborazione con il Comune.Ci sono tre monoposto affiancate a dar vita al tricolore (in testa il Rosso della Ferrari), che sfrecciano lasciandosi dietro la Rocca sforzesca e una delle curve del circuito. In alto, i volti di tre tra i protagonisti più attesi dell’evento di scena dal 16 al 18 maggio: Lewis Hamilton della Ferrari; il suo erede alla Mercedes, il giovanissimo bolognese Andrea Kimi Antonelli; e Lando Norris (McLaren) tra i più seri candidati al titolo iridato di quest’anno. 🔗 La passione in un’immagine. A due settimane dal ritorno delle monoposto sul circuito, svelato ieri mattina ildel Gran premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Un disegno bello e finalmente carico di rimandi alla realtà locale. E che ci si augura non sia l’ultimo di questo secondo atto, iniziato nel 2020,storia di Imola con il Circus.L’immagine, presentata ai media da Aci Sport, è stata realizzata dall’artista Elisa Lanconelli (già illustratrice del Baccanale, del rilancio dell’Osservanza e di vari eventi dell’Autodromo) in collaborazione con il Comune.Ci sono tre monoposto affiancate a dar vita al tricolore (in testa il Rosso), che sfrecciano lasciandosi dietro lasforzesca e una delle curve del circuito. In alto, i volti di tre tra i protagonisti più attesi dell’evento di scena dal 16 al 18 maggio: Lewis Hamilton; il suo erede alla Mercedes, il giovanissimo bolognese Andrea Kimi Antonelli; e Lando Norris (McLaren) tra i più seri candidati al titolo iridato di quest’anno. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Show Ferrari a Fiorano. Ecco la nuova Sf-25 - AGI - È cominciata presto la giornata della Ferrari in quel di Fiorano, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che, dopo lo show di presentazione delle livree di tutti e dieci i team di Formula Uno andato in scena nella serata della O2 Arena di Londra, sono tornati in tempi record al campo base della Rossa per una giornata dedicata a filming day e shakedown con la nuova SF-25. Primissimi e cruciali chilometri per dare la possibilità ai due piloti di carpire sensazioni e specifiche sulla monoposto che li accompagnerà per le ventiquattro gare della stagione 2025, col prologo dei tre giorni di ... 🔗agi.it

Ferrari SF-25, Ecco Svelata la Monoposto che Correrà il Prossimo Mondiale di F1™. - Appena svelata sui social, in concomitanza con la presentazione delle livree durante l’evento F1 75 all’O2 di Londra, il rendering ufficiale della nuova Ferrari SF-25 di Lewis Hamilton e Charles LeClerc. FORZA FERRARI!!!! Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scuderia Ferrari HP (@scuderiaferrari) 🔗mondouomo.it

F1 a Imola, ecco il poster. Hamilton, Antonelli e Norris, la rocca e la Rivazza - Imola. L'illustrazione è firmata dall'artista lughese Elisa Lanconelli, che aveva realizzato anche il poster per i 70 anni dell'autodromo ... 🔗ilnuovodiario.com