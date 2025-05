Roberto Abbado dirige Brahms | BR-KLASSIK pubblica l’inedita registrazione del 1996

© Spettacolo.periodicodaily.com - Roberto Abbado dirige Brahms: BR-KLASSIK pubblica l'inedita registrazione del 1996 registrazione in studio, BR-KLASSIK pubblica le 21 Danze ungheresi in versione orchestrale eseguite dal direttore Premio Abbiati Roberto Abbado con la Münchner Rundfunkorchester. L'album è disponibile dal 2 maggio, nei negozi e in formato digitale.Un'incisione storica finalmente pubblicataA quasi tre decenni dalla registrazione, BR-KLASSIK presenta una gemma musicale rimasta a lungo inedita: le 21 Danze ungheresi di Johannes Brahms, nella versione orchestrale eseguita dalla Münchner Rundfunkorchester sotto la direzione di Roberto Abbado, sono ora disponibili in formato digitale e fisico dal 2 maggio.Ascolta o acquista l'album su BR-KLASSIKLe Danze ungheresi: Brahms e il fascino popolareIl nuovo album ripropone uno dei più celebri cicli musicali di Brahms, le Danze ungheresi, composte originariamente per pianoforte a quattro mani e ispirate alle sonorità della tradizione zigana, scoperta dal compositore nel 1853 grazie al violinista Eduard Reményi.

