Roberta gelataia mitica Chiude un pezzo di Prato

Prato, 3 maggio 2025 – Una vita passata dietro quel bancone. La bottega come seconda casa, dove babbo Ubaldo le insegnò i segreti del mestiere quando ancora andava alla scuola media. Camice bianco, sorriso e una parolina dolce sempre per ogni bimbo goloso che entra insieme alla fatidica domanda: "Cono o coppetta?". Ma ora è giunto il momento di appendere quel camice al chiodo, di spegnere le macchine, abbassare una saracinesca che in piazzetta delle Bigonge campeggiava da ben 76 anni. Roberta Bartolini, la regina del gelato in centro storico, Chiude i battenti. E ne ha tutto il diritto la storica commerciante, classe 1943, che finalmente potrà godersi il meritato riposo della pensione. L'addio avverrà alla fine di maggio, una chiusura dettata dal mancato ricambio familiare. Una notizia che lascia l'amaro in bocca in tanti perché Roberta è sempre stata un'istituzione per grandi e piccini.

