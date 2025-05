Roberta Faccani | il nuovo singolo Senza far rumore in omaggio a Giancarlo Golzi

"Senza far rumore", il nuovo singolo di Roberta Faccani cantautrice, performer teatrale e vocal coach, già nota al grande pubblico come voce dei Matia Bazar dal 2004 al 2010. Il brano è dedicato allo storico fondatore e leader dei Matia Bazar Giancarlo Golzi. "Senza far rumore": Un tributo a Giancarlo Golzi Dal 2 maggio 2025, arriva in rotazione radiofonica e dal 9 maggio sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Roberta Faccani, dal titolo "Senza far rumore". Un brano carico di emozione, che segna il ritorno discografico della cantautrice, già nota al grande pubblico come voce dei Matia Bazar dal 2004 al 2010. La canzone è un tributo affettuoso e commovente a Giancarlo Golzi, storico fondatore e batterista della band, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa.

