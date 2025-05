Robert Downey Jr condivide le foto degli Avengers di nuovo insieme per sostenere Thunderbolts*

Robert Downey Jr ha condiviso una foto che mostra alcuni dei protagonisti di Avengers: Doomsday insieme per sostenere Thunderbolts, il film Marvel attualmente nelle sale di tutto il mondo. L'ex interprete di Iron Man, che tornerà nel MCU con il ruolo di Doom, ha pubblicato tre scatti che sono poi stati condivisi dai suoi colleghi e dal profilo ufficiale dello studio. Gli scatti delle star di Avengers: Doomsday Nelle foto pubblicate da Robert Downey Jr. sui social si possono vedere alcune delle star di Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth, Channing Tatum, Simu Liu, Ebon Moss-Bachrach, Vanessa Kirby, Winston Duke, Paul Rudd.

