Road to Battiti | oggi Fedez e Clara ad Andria Prima tappa

Fedez e Clara i protagonisti del primo appuntamento con "Road to Battiti", in programma sabato 3 maggio ad Andria. È la Prima di dieci tappe che attraverseranno la Puglia in lungo e in largo, aspettando il "Cornetto Battiti Live".Un inizio col botto per il radio live show di Radio Norba, che si terrà nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II (Catuma), dove dalle 18 i dj e gli animatori della radio del sud intratterranno il pubblico con musica, giochi, gadget e naturalmente la straordinaria partecipazione degli artisti ospiti della tappa che saranno intervistati in diretta in radio e in tv al canale 11 e sul 730 di Sky. E al termine del radio live show, intorno alle 21, l'attesa esibizione di Fedez e Clara per la registrazione del videoclip (circa due canzoni) della "performance on the Road" che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del "Cornetto Battiti Live".

