Rivale da Oscar per Sinner | sguardi di fuoco sul red carpet

© Ilveggente.it - Rivale da Oscar per Sinner: sguardi di fuoco sul red carpet Oscar: ecco chi è il nuovo ed inaspettato "Rivale in amore" del campione altoatesino Jannik Sinner.Non tutti i mali vengono per nuocere. E lo sa bene Jannik Sinner, per il quale, a quanto pare, la sospensione è stata, in un certo senso, galeotta. Se non fosse rimasto fermo ai box per tre mesi, d'altronde, non avrebbe avuto tanto tempo libero a disposizione e non avrebbe mai conosciuto, molto probabilmente, la sua nuova ed attuale, sebbene ancora solo presunta, fidanzata.Rivale da Oscar per Sinner: Lara e quel passato sul red carpet (AnsaFoto) – Ilveggente.itL'incontro fatale tra lui e Lara Leito, la modella russa 31enne con il quale sembra faccia coppia fissa ora, sarebbe avvenuta a Montecarlo. Un video pubblicato dal Corriere della Sera qualche ora fa, risalente allo scorso anno, dimostrerebbe però che esisteva un legame – non necessariamente di natura romantica – tra i due già da qualche tempo.

Jannik Sinner escluso dai Laureus Awards: chi sono i nominati per gli Oscar dello Sport? C’è un suo rivale… - I Laureus World Sport Awards sono a tutti gli effetti gli Oscar dello Sport: è il riconoscimento più ambito del settore e rappresenta il premio che incorona un atleta a livello internazionale. Nei giorni scorsi il comitato aveva fatto sapere che avrebbe escluso Jannik Sinner dalle nomination a causa della squalifica di tre mesi per la positività al Clostebol riscontrata lo scorso anno al Clostebol e dunque l’edizione che premia i grandi trionfi del 2024 sarà priva del numero 1 del mondo tennis, capace di vincere due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals, tre Masters 1000 e la Coppa ... 🔗oasport.it

Jakub Mensik trionfa a Miami: a 19 anni batte Djokovic. È lui il vero rivale di Sinner? - “Questa new new new generation busserà alla porta di Sinner e Alcaraz nei prossimi anni”, aveva dichiarato Novak Djokovic appena sette giorni fa. Intanto però, ha bussato alla porta del serbo, e in maniera fragorosa. Jakub Mensik a 19 anni trionfa a Miami, conquista il suo primo titolo in carriera, che coincide, ovviamente, anche con il primo Masters 1000. Lo fa superando per 7-6 7-6 Djokovic, al termine di una partita tirata, iniziata con 6 ore di ritardo a causa della pioggia, che già era stata segnalata per essere quella con il divario d’età più ampio di sempre in questa categoria: 18 ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Jannik Sinner sotto i riflettori: nuova fiamma legata a un premio Oscar e stasera lui parla al TG1 - Jannik Sinner si prepara al rientro agonistico dopo la squalifica. Intanto, Chi svela una nuova fiamma nella sua vita: la modella russa, vista con lui a Monte Carlo. Jannik Sinner si prepara a tornare all'attività agonistica dopo la breve squalifica per doping. Il numero uno del mondo è atteso tra i protagonisti dei prossimi Internazionali d'Italia. In attesa di ascoltarlo stasera al TG1, il settimanale Chi ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Lara Leito, 31 anni. 🔗movieplayer.it

Rivale da Oscar per Sinner: sguardi di fuoco sul red carpet - Jannik Sinner e quel passato a suon di ciak e di red carpet: un nuovo avversario da Oscar per il numero 1 del mondo. 🔗ilveggente.it

Sinner, l'ex rivale in Davis stupito: "Accordo con la Wada? Aspetto ancora una risposta" - Felicità per Sinner ma anche tanti dubbi e alcune perplessità, il croato Marin Cilic da Dubai, dove si sta svolgendo l'Atp 500 che ha perso anche gli ultimi due italiani del torneo, Berrettini e ... 🔗msn.com

Sinner prenota il rientro e il suo rivale lo sfida: “Ci vediamo a Roma in finale” - Adriano tra l’altro è il primo ad esserne felice. Sinner prenota il rientro e il suo rivale lo sfida: “Ci vediamo a Roma in finale” – abruzzo.cityrumors.it Foto Ansa Per Sinner il rientro in campo al ... 🔗abruzzo.cityrumors.it