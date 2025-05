Ritrovato il corpo senza vita del 73enne scomparso a Caprona

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell'uomo di 73 anni disperso da mercoledì scorso, 30 aprile, in zona Caprona, nel comune di Vicopisano. Il corpo senza vita è stato ritrovato dalla squadra cinofila dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, primo maggio.

