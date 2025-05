Ritorno a Las Sabinas arriva il 6 maggio 2025 su Rai1 | ecco la Trama della Soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore

© Comingsoon.it - Ritorno a Las Sabinas arriva il 6 maggio 2025 su Rai1: ecco la Trama della Soap che sostituisce Il Paradiso delle Signore Paradiso delle Signore si ferma e al suo posto arriva una nuova storia d'amore, Ritorno a Las Sabinas. ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo appuntamento del pomeriggio di Rai1. 🔗 Ilsi ferma e al suo postouna nuova storia d'amore,a Lastutto quello che c'è da sapere sul nuovo appuntamento del pomeriggio di. 🔗 Comingsoon.it

Cosa riportano altre fonti

RITORNO A LAS SABINAS: LA NUOVA SOAP DELL’ESTATE DI RAI1 ARRIVA DALLA SPAGNA - “Ritorno a Las Sabinas” verso il pomeriggio estivo di Rai1. Niente Turchia, la Rai ha messo gli occhi sulla serie spagnola di Disney+ come sostituta estiva de “Il Paradiso delle Signore”. Creata da Eulàlia Carrillo per Disney+, è la prima serie daytime spagnola prodotta per una piattaforma di streaming. Ha debuttato su Disney+ lo scorso 11 ottobre e si è conclusa il 10 gennaio. Il blog di Davide Maggio svela che la Rai sta trattando i diritti di “Regreso a Las Sabinas”. 🔗bubinoblog

RITORNO A LAS SABINAS: LA NUOVA SOAP DELL’ESTATE DI RAI1 ARRIVA DALLA SPAGNA - “Ritorno a Las Sabinas” verso il pomeriggio estivo di Rai1. Niente Turchia, la Rai ha messo gli occhi sulla serie spagnola di Disney+ come sostituta estiva de “Il Paradiso delle Signore”. Creata da Eulàlia Carrillo per Disney+, è la prima serie daytime spagnola prodotta per una piattaforma di streaming. Ha debuttato su Disney+ lo scorso 11 ottobre e si è conclusa il 10 gennaio. Il blog di Davide Maggio svela che la Rai sta trattando i diritti di “Regreso a Las Sabinas”. 🔗bubinoblog

Ritorno a Las Sabinas, debutta la nuova soap di Rai Uno: trame puntate dal 6 al 9 maggio 2025 - La nuova soap spagnola Ritorno a Las Sabinas debutterà su Rai Uno martedì 6 maggio. Con un ritardo di 24 ore (inizialmente la messa in onda della prima puntata era prevista per lunedì 5) dovuto agli eventi luttuosi legati alla morte di Papa Francesco, la nuova telenovela è pronta a prendere il posto lasciato dal finale de Il Paradiso delle Signore. I protagonisti di questa avvincente soap ci terranno compagnia nel daytime feriale estivo dalle 16 alle 16:50. 🔗superguidatv.it

Cosa riportano altre fonti

Ritorno a Las Sabinas, la nuova soap spagnola di Rai1; Ritorno a Las Sabinas: la nuova serie drammatica spagnola arriva su Disney+.; Rai, rivolta social contro il Ritorno a Las Sabinas che sostituisce Il Paradiso delle Signore: Ci prendono per pupazzi; Ultimo saluto per Il Paradiso delle Signore, arriva la nuova soap tra amori e mistero. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Ritorno a Las Sabinas”, la nuova soap spagnola di Rai1 - Il pomeriggio si tinge di passione e giallo con la nuova serie in onda tutti i pomeriggi a partire dal 6 maggio ... 🔗sorrisi.com

Ritorno a Las Sabinas Anticipazioni dal 6 al 9 maggio 2025: Gracia e Miguel ancora innamorati? - Scopriamo insieme le Anticipazioni della nuova soap di Rai 1, Ritorno a Las Sabinas. Ecco cosa rivelano le trame delle puntate in onda dal 6 al 9 maggio 2025. 🔗msn.com

una nuova soap spagnola arriva su Rai1 con il titolo ritorno a Las Sabinas, in onda da maggio 2025 - La fiction spagnola "ritorno a Las Sabinas" debutta su Rai1 con una trama familiare ricca di misteri, interpretata da Celia Freijeiro e Olivia Molina, disponibile anche in streaming su RaiPlay. 🔗gaeta.it