Ritirati avvisi di licenziamento per i servizi di custodia dei Musei Civici

© Veronasera.it - Ritirati avvisi di licenziamento per i servizi di custodia dei Musei Civici avvisi di licenziamento nei Musei Civici di Verona, ma al tempo stesso sollecita la proroga dell'appalto di custodia da parte del Comune. 🔗 Così improvvisamente come erano stati dichiarati, altrettanto rapidamente sono stati revocati. La cooperativa Le Macchine Celibi ha ritirato i circa sessantadineidi Verona, ma al tempo stesso sollecita la proroga dell'appalto dida parte del Comune. 🔗 Veronasera.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

La corte suprema israeliana chiede un compromesso sul licenziamento del capo dello Shin bet - L’8 aprile la corte suprema israeliana ha invitato il governo e la procuratrice generale dello stato a trovare un accordo sul licenziamento di Ronen Bar, il capo del servizio di sicurezza interno Shin bet. Leggi 🔗internazionale.it

Il Fisco regolarizza la prostituzione: spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato) - C’è una voce destinata a far discutere tra i nuovi codici Ateco (la carta di identità di ogni azienda e partita Iva) entrati in vigore il 1° gennaio 2025, ma diventati operativi soltanto lo scorso 1° aprile. Nel lungo elenco di numeri stilati dall’Istat – che servono a classificare e identificare le diverse attività economiche – ce n’è uno dedicato alla prostituzione. Si tratta del 96.99.92, che in realtà ha un nome molto innocuo, perlomeno all’apparenza: «Servizi di incontro ed eventi simili». 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

Ritirati avvisi di licenziamento per i servizi di custodia dei Musei Civici. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vertenza Eaton: ritirati i licenziamento [Foto] - Questo il primo commento del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, alla notizia che la Eaton ha deciso di ritirare le lettere di licenziamento contro i dipendenti dello stabilimento apuano. 🔗nove.firenze.it