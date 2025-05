Risultati Serie A | colpaccio Como a Parma l’Udinese vince in casa del Cagliari Come cambia la classifica

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A: colpaccio Como a Parma, l’Udinese vince in casa del Cagliari. Come cambia la classifica Risultati Serie A: colpo Como contro il Parma, l’Udinese supera in trasferta il Cagliari. Come cambia la classifica per la JuventusLa 34ª giornata di Serie A ha visto due vittorie in trasferta nei match odierni delle 15.00. Il Como ha superato 1-0 il Parma al Tardini nel segno di Strefezza, mentre le reti di Zarraga e Kirstensen hanno fissato il risultato sul 2-1 per l’Udinese in casa del Cagliari, illuso dalla rete di Zortea. Ecco Come cambia la classifica, in attesa della Juve che giocherà domani lo spareggio Champions contro il Bologna.Napoli 74Inter 71Atalanta 65 Juventus 62Bologna 61Roma 60Lazio 60 Fiorentina 59 Milan 54Como 45Torino 44Udinese 43Genoa 39 Parma 32Cagliari 33Verona 32Lecce 27Venezia 26Empoli 25Monza 15 .com 🔗 A: colpocontro ilsupera in trasferta illaper la JuventusLa 34ª giornata diA ha visto due vittorie in trasferta nei match odierni delle 15.00. Ilha superato 1-0 ilal Tardini nel segno di Strefezza, mentre le reti di Zarraga e Kirstensen hanno fissato il risultato sul 2-1 perindel, illuso dalla rete di Zortea. Eccola, in attesa della Juve che giocherà domani lo spareggio Champions contro il Bologna.Napoli 74Inter 71Atalanta 65 Juventus 62Bologna 61Roma 60Lazio 60 Fiorentina 59 Milan 5445Torino 44Udinese 43Genoa 393233Verona 32Lecce 27Venezia 26Empoli 25Monza 15 .com 🔗 Juventusnews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Risultati Serie A, Milan-Como 2-1: tabellino e marcatori | News - Il tabellino completo di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025: i numeri di quanto accaduto nel match di 'San Siro' 🔗pianetamilan.it

Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Torino. Cosa è successo nelle sfide del pomeriggio - di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A: il Venezia agguanta il Como nel recupero, pazzo 2-2 tra Parma e Toro. Cosa è successo nelle sfide in programma oggi pomeriggio Sono terminate le due sfide di Serie A in programma oggi pomeriggio. Il Como ha pareggiato in casa contro il Venezia: al vantaggio iniziale di Ikoné ha risposto il rigore trasformato da Gytkjaer all’ultimo istante. Nell’altra sfida il Parma va sotto due volte contro il Torino ma lo raggiunge sempre. 🔗juventusnews24.com

Risultati Serie A, doppio pareggio in Parma Torino e Como Venezia: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter - di RedazioneRisultati Serie A, doppio pareggio in Parma Torino e Como Venezia: la classifica aggiornata in Serie A nel corso del 28° turno Terminano qui le sfide delle ore 15:00 in Serie A, ecco i risultati di Como Venezia e di Parma Torino. La sfida del Senigallia termina sull’1 a 1: alla rete di Ikone risponde Gytkjaer che trasforma dal dischetto nei minuti di recupero. 2 a 2 al Tardini: sblocca la gara Elmas. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Pagellone 25ª giornata di Serie A: la Juve sorride, colpo del Como, il Napoli rallenta; Risultati e classifica della Giornata 33 della Serie A; Serie A, colpaccio del Como 1907 in casa della Fiorentina. Diao e Nico Paz regalano una vittoria meritata a Cesc Fabregas, la cronaca; Fiorentina - Como (0-2) Serie A 2024. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Serie A: colpaccio del Parma contro la Juventus, vincono Lazio e Torino - Giornata numero trentatré per il campionato di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Le partite, i risultati e la ... 51 Torino 43 Udinese 40 Como 39 Genoa 39 Verona 32 Parma ... 🔗unionesarda.it

Serie A 2024/25; Risultati e classifica dopo la 29a giornata - Si è giocata la 29a giornata di Serie A che si è aperta ... le speranze di salvezza. Colpaccio e balzo in classifica del Verona che espugna Udine grazie a una magistrale punizione di Duda. Il Milan ... 🔗pianetaempoli.it

Risultati Serie A, vincono Milan e Como: la classifica aggiornata in Serie A. Cosa cambia per l’Inter - Risultati Serie A, vincono Milan e Como: la classifica aggiornata in Serie A nel corso di questo 34° turno di campionato Finiscono qui le partite che hanno dato il via alla 34^ giornata di Serie ... 🔗informazione.it