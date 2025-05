Risultati Elezioni in Australia il laburista Albanese verso uno storico secondo mandato

Canberra, 3 maggio 2025 – Il laburista Anthony Albanese verso il secondo mandato in Australia. Se i Risultati definitivi delle Elezioni generali confermeranno le proiezioni, sarebbe una vittoria storica per il primo ministro uscente. Non accadeva infatti da due decenni che un premier fosse rieletto. Sconfitta la Coalizione Liberal-Nazionale (Lnp) di centro-destra guidata da Peter Dutton, che stando alle stime perderebbe anche il posto in Parlamento, in favore di uno sfidante del centrosinistra. A compattare gli elettori verso il Labour, i problemi di inflazione e i dazi di Trump.

