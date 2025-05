Ristopro Fabriano inizia i play-in | sfida decisiva contro Ravenna per il derby con Jesi

© Ilrestodelcarlino.it - Ristopro Fabriano inizia i play-in: sfida decisiva contro Ravenna per il derby con Jesi iniziano i play-in per la Ristopro Fabriano che punta al derby contro la General Contractor, con la squadra Jesina che sta alla finestra ed aspetta quello che sarà il suo avversario: Fabriano appunto o Ravenna? Lo si saprà domani sera dopo lo scontro diretto tra la Ristopro e la squadra Ravennate, eccezionalmente in gara unica come da novità della formula di quest'anno. Non sono infatti più ammesse ai play-off le prime otto bensì soltanto le prime sei con le classificate dal settimo al dodicesimo posto che accedono invece ai play-in: la settima e l'ottava (cioè in questo caso la General Contractor Jesi) sono esentate dal primo turno, mentre le classificate dal nono al dodicesimo posto si affrontano in un match secco, in casa della squadra arrivata meglio nella stagione regolare: dunque la Ristopro, che ha chiuso nona, domani, alle ore 19 (e non alle tradizionali 18) ospita il Ravenna che ha finito dodicesimo, qualificandosi per i play-in proprio all'ultima giornata di stagione regolare nella quale ha scavalcato il Caserta.

