Rischia di annegare nel fiume 14enne salvato dagli agenti della polizia locale

Momenti di paura a Foligno nel pomeriggio di venerdì 2 maggio. Un ragazzo di 14 anni ha rischiato di annegare nel fiume Topino. Fortunatamente due agenti della polizia locale sono intervenuti e sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua.

Cecina, rischia di annegare per recuperare un motoscafo nel fiume - Momenti di paura per Samuele Lippi, ex sindaco di Cecina, che ha rischiato di annegare nel fiume dopo essersi immerso per recuperare un motoscafo radiocomandato. «Una persona ha provato a lanciarmi lo pneumatico di un’auto per aiutarmi, a un certo punto ho pensato di non farcela», ha raccontato Lippi dopo l’incidente. Trascinato dalla corrente, è riuscito con fatica a raggiungere la riva, dove è stato soccorso e portato in ospedale con un principio di ipotermia. 🔗thesocialpost.it

Cecina, ex sindaco rischia di annegare: cade in acqua e la corrente lo spinge via - Cecina, 23 marzo 2025 – Paura per l’ex sindaco Samuele Lippi. Ieri mattina ha rischiato di annegare alla foce del fiume Cecina. Lippi si trovava sulle sponde del fiume ed era intento a pilotare con un radiocomando il modellino di una imbarcazione. Il modellino però ad un certo punto non ha rosposto ai comandi e si stava allontanando spinto dalla corrente. Così l’ex sindaco ha tantato di recuperalo sendendo in acqua, ma è stato a sua volta risucchiato dalla corrente e nonostante il tentativo di rientrare a terra è stato portato varso il largo. 🔗lanazione.it

Rischia di annegare in mare, 53enne salvato dalla guardia costiera - Un 53enne, residente a Giugliano in Campania, è stato tratto in salvo dalla guardia costiera a Castel Volturno, nei pressi del lito Arcobaleno. A far scattare l'operazione è stata una segnalazione giunta all'Ufficio Locale Marittimo riguardante una persona che rischiava di annegare. Immediato... 🔗casertanews.it

Rischia di annegare nell’Adda, bimba di 8 anni salvata da un passante - L’acqua bassa in mezzo al canneto all’improvviso è diventata alta, la bambina di 8 anni non se lo aspettava ed ... 🔗msn.com

Cecina (Livorno), rischia di annegare per recuperare un motoscafo radiocomandato nel fiume - Sono le parole di Samuele Lippi, ex sindaco di Cecina che ha rischiato di annegare lungo il fiume nel quale si era immerso nel tentativo di recuperare un motoscafo radiocomandato con cui stava ... 🔗msn.com