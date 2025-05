Riscatta l' auto a leasing ma la banca mette in vendita la vettura Aretino risarcito

© Arezzonotizie.it - Riscatta l'auto a leasing, ma la banca mette in vendita la vettura. Aretino risarcito leasing per un'auto, poi ne aveva pagato il riscatto. Ma paradossalmente è stato costretto a restituire la vettura acquistata e è stato segnalato al Crif dalla banca. Non solo, poco tempo dopo trovò l'auto che aveva pagato fino all'ultimo spicciolo in vendita su un sito di. 🔗 Aveva stipulato ilper un', poi ne aveva pagato il riscatto. Ma paradossalmente è stato costretto a restituire laacquistata e è stato segnalato al Crif dalla. Non solo, poco tempo dopo trovò l'che aveva pagato fino all'ultimo spicciolo insu un sito di. 🔗 Arezzonotizie.it

Su altri siti se ne discute

Oltre 46 mila euro dai dipendenti della banca per l'acquisto di un'auto e attrezzature alla Protezione civile - Sabato scorso alla Base Orione a Bagnacavallo si è svolta una cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco Matteo Giacomoni e un gruppo di volontari della Protezione civile della Bassa Romagna per ringraziare il circolo dipendenti della banca Bper, che ha fatto una donazione di mezzi e materiali... 🔗ravennatoday.it

Vogliono svaligiare banca e si schiantano contro auto polizia: due agenti feriti a Caserta - Tentano di svaligiare la Deutsche Bank di via G.M. Bosco a Caserta. Due poliziotti feriti nell'inseguimento.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Assalto in banca, inseguimento e auto della polizia speronata: due agenti in ospedale - Assalto in banca, inseguimento e un'auto della polizia speronata con due agenti feriti. E' la sequenza di quanto accaduto alle prime luci dell'alba a Caserta, in zona parco Gabriella. Il raid al bancomat Poco prima delle 4 una banda di malviventi è entrata in azione prendendo di mira il... 🔗casertanews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Riscatta l'auto a leasing, ma la banca mette in vendita la vettura. Aretino risarcito; Leasing auto e veicoli aziendali; La nuova legge leasing: punti aperti e spunti interpretativi; Acquisto auto a rate, è ancora una buona idea?. 🔗Approfondimenti da altre fonti