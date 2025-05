Riqualificazione dell’area | Diventerà un boulevard

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione dell'area: "Diventerà un boulevard" Riqualificazione del comparto. Però abbiamo le idee chiare per fare in modo che gli studenti restino i veri protagonisti di quegli spazi, alla mattina durante l'apertura dei loro istituti, ma anche al pomeriggio e alla sera". L'auspicio è del sindaco di Cesena Enzo Lattuca e degli assessori Christian Castorri e Luca Ferrini che al termine del sopralluogo effettuato insieme al Resto del Carlino nell'area del Cubo, hanno osservato i progressi del cantiere dal quale dovrà nascere la nuova area antistante l'ingresso della stazione ferroviaria, dopo che il capolinea dei bus sarà diventato operativo nella nuova autostazione in corso di realizzazione in viale Europa. "La vera sfida da vincere per risolvere una volta per tutte la questione della sicurezza nell'area della stazione è quella di cambiare le sue frequentazioni. Certo, non è semplice e non tutto può ruotare sul solo intervento di riqualificazione del comparto. Però abbiamo le idee chiare per fare in modo che gli studenti restino i veri protagonisti di quegli spazi, alla mattina durante l'apertura dei loro istituti, ma anche al pomeriggio e alla sera".

Berbenno, parte la riqualificazione dell’area sportiva a Ravagna: ed è caccia al gestore - Sono iniziati, nei giorni scorsi, in località Ravagna a Berbenno, i lavori di riqualificazione dell’area ricreativo-sportiva in via degli Alpini. Contestualmente il Comune, alla ricerca di un privato a cui assegnare la struttura una volta pronta, ha già pubblicato il bando di gestione. “Come Amministrazione – spiega Gill Manzoni, consigliere con delega allo Sport – siamo e saremo sempre molto attenti alle strutture e proprietà comunali, quindi abbiamo voluto riqualificare l’area ricreativa sportiva sita in località Ravagna”. 🔗bergamonews.it

Dai marciapiedi al verde, al via la riqualificazione dell'area davanti al Duomo - Nella giornata di lunedì 31 marzo, prenderanno il via i lavori di riqualificazione dell'area antistante al Duomo di Bondeno. Di fatto, una vera e propria piazza del centro storico del capoluogo, frequentata non solo dai fedeli ma anche dagli avventori delle attività commerciali. Iscriviti al... 🔗ferraratoday.it

Passoscuro, vecchie giostre e degrado: approvata la riqualificazione dell’area in via Torralba - Fiumicino, 3 aprile 2025 – In via Torralba a Passoscuro, un’area lasciata da tempo nel degrado verrà riqualificata. Lo ha deciso il consiglio comunale che nell’ultima seduta ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Massimiliano Catini. In particolare, l’area, che si trova fra due palazzi, versa da anni in stato di abbandono: le giostre non sono più in funzione e l’abitazione dei relativi proprietari e gestori dell’attività è disabitata. 🔗ilfaroonline.it

