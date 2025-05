Ripristinato il mandato di arresto per Evo Morales | accuse di traffico di minori

Ripristinato il mandato di arresto per traffico di minori contro l'ex presidente Evo Morales, che era stato annullato da un giudice due giorni fa. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia César Siles."Non solo il mandato (è ancora in vigore), ma anche la procedura, l'accusa, la giurisdizione" presso cui si sta svolgendo l'indagine, ha detto Siles a Bolivia TV.Morales è accusato di traffico di minori per il presunto accordo stipulato con i genitori di una ragazza 15enne dalla quale nel 2015 avrebbe avuto un figlio, con il loro consenso, in cambio di benefici.

