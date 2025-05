Ripa Teatina prorogata al 16 maggio la scadenza del Premio Letterario Storie di Sport

© Chietitoday.it - Ripa Teatina, prorogata al 16 maggio la scadenza del Premio Letterario "Storie di Sport" prorogata al 16 maggio 2025 la scadenza per partecipare alla IX edizione del Premio Letterario Rocky Marciano “Storie di Sport”, ideato dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta. Lo ha annunciato la segreteria del Premio, coordinata da Sara Caramanico, che ha spiegato come la. 🔗 È stataal 162025 laper partecipare alla IX edizione delRocky Marciano “di”, ideato dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta. Lo ha annunciato la segreteria del, coordinata da Sara Caramanico, che ha spiegato come la. 🔗 Chietitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Ripa Teatina festeggia i 100 anni di Maria Angelucci, simbolo di forza e dolcezza - A Ripa Teatina ha compiuto ieri, 29 aprile, 100 anni Maria Angelucci, circondata dall'affetto di tanti famigliari e amici. Alla splendida centenaria il sindaco Roberto luciani ha consegnato una targa a nome dell'amministrazione comunale. "Una vita ricca di amore e dedizione, trascorsa tra il... 🔗chietitoday.it

"Donne in Movimento" a Ripa Teatina per la parita? nello sport: la storia di Alfonsina e l'esperienza di Chiara Meucci - Domenica 9 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Ripa Teatina ospitera? l’evento “Donne in Movimento – Passo passo verso la parita? nello sport”. Si tratta di una passeggiata simbolica che unisce sport, cultura e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere la parita?... 🔗chietitoday.it

"Donne in Movimento" a Ripa Teatina per la parita? nello sport: la storia di Alfonsina e l'esperienza di Chiara Meucci - Domenica 9 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Ripa Teatina ospitera? l’evento “Donne in Movimento – Passo passo verso la parita? nello sport”. Si tratta di una passeggiata simbolica che unisce sport, cultura e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere la parita?... 🔗europa.today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ripa Teatina, prorogata al 16 maggio la scadenza del Premio Letterario Storie di Sport; Premio letterario “Storie di Sport”: prorogata al 16 maggio la scadenza per partecipare alla nona edizione; Premio letterario 'Storie di Sport': prorogata al 16 maggio la scadenza per partecipare alla nona edizione; Premio letterario Storie di Sport | prorogata al 16 maggio la scadenza per partecipare alla nona edizione. 🔗Cosa riportano altre fonti