Rinnovo McKennie Juve Tuttosport il prolungamento è cosa fatta | nuova scadenza e aumento d’ingaggio i dettagli del nuovo accordo

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie Juve (Tuttosport), il prolungamento è cosa fatta: nuova scadenza e aumento d’ingaggio, i dettagli del nuovo accordo Rinnovo McKennie Juve, il prolungamento è cosa fatta: nuova scadenza e aumento d’ingaggio, i dettagli del nuovo accordo del centrocampistaWeston McKennie è pronto a rinnovare il suo contratto con la Juve. Il centrocampista, che ha convinto il club per spirito di sacrificio e duttilità, si appresta a prolungare il suo attuale accordo.Come svelato da Tuttosport per il centrocampista degli USA è pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 e ritocco dell’ingaggio che passera dagli attuali 2,5 milioni a 3 milioni a stagione. La prossima settimana potrebbe esserci l’incontro per trovare la quadra definitiva. .com 🔗 , il, ideldel centrocampistaWestonè pronto a rinnovare il suo contratto con la. Il centrocampista, che ha convinto il club per spirito di sacrificio e duttilità, si appresta a prolungare il suo attuale.Come svelato daper il centrocampista degli USA è pronto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 e ritocco dell’ingaggio che passera dagli attuali 2,5 milioni a 3 milioni a stagione. La prossima settimana potrebbe esserci l’incontro per trovare la quadra definitiva. .com 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rinnovo McKennie Juve, il club bianconero pronto a blindare il centrocampista americano. Cifre e durata: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Rinnovo McKennie Juve, il club bianconero sarebbe pronto a blindare il centrocampista. Cifre e durata: tutti i dettagli sul futuro dell’americano La Juventus vuole blindare Weston McKennie. Come riportato da calciomercato.com, il centrocampista americano potrebbe rinnovare fino al 2028 o al 2029, sempre a 2,5 milioni di euro a stagione. McKennie, che aveva già rinnovato il contratto firmando fino a giugno 2026, è sempre più imprescindibile per Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

McKennie Juve, Tuttosport svela: «Quel no ha cambiato la sua storia con i bianconeri». Il retroscena di mercato - di Redazione JuventusNews24McKennie Juve, Tuttosport svela: «Quel no ha cambiato la sua storia con i bianconeri». Il retroscena di mercato risalente all’ultima estate Tuttosport oggi in edicola ha posto l’attenzione su Weston McKennie, centrocampista di proprietà della Juventus che anche quest’anno si sta rivelando per rendimento uno dei migliori della rosa di Thiago Motta. Stando a quanto riportato dal quotidiano in estate il mercato Juve stava imbastendo un’operazione allargata con l’Aston Villa che avrebbe previsto anche il trasferimento del texano in Premier. 🔗juventusnews24.com

Tuttosport – Juve-Inter, possesso e samba: perché McKennie è l’uomo-chiave - 2025-02-16 12:43:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: Per il derby d’Italia si affrontano due squadre diverse ma, per certi aspetti, anche simili fra loro. Sia Juventus che Inter infatti sono formazioni votate al controllo della partita tramite il possesso. Non a caso, in base ai dati raccolti da Fbref, stiamo parlando degli undici che vantano il possesso medio maggiore nell’intero campionato (60. 🔗justcalcio.com

Su questo argomento da altre fonti

McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly; Rinnovo McKennie Juve, il prolungamento è cosa fatta; McKennie, alta fedeltà Juve: nuove cifre e durata del rinnovo più meritato; McKennie, la Juve deve rinnovarlo o no? Da cosa dipende la decisione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly - Ci sono stati diversi appuntamenti tra la società e il centrocampista bianconero 'tuttofare': cosa sta per accadere ... 🔗msn.com

McKennie, la Juve deve rinnovarlo o no? Da cosa dipende la decisione - Voi rinnovereste il contratto a McKennie oppure no? La domanda se la stanno facendo anche nella sede della Juventus, dove comunque si sono già svolti alcuni incontri per trattare la firma. Il contratt ... 🔗msn.com

Juventus, McKennie verso il rinnovo: l’accordo si avvicina - Dopo mesi di trattative altalenanti, stando a quanto riportato da Tuttosport, sembra che il rinnovo di Weston McKennie con la Juventus sia ormai a un passo ... 🔗gonfialarete.com