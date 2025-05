Rinnovo McKennie è quasi fatta per il suo prolungamento di contratto I dettagli del nuovo accordo e il retroscena sulla volontà dello statunitense

© Juventusnews24.com - Rinnovo McKennie, è quasi fatta per il suo prolungamento di contratto. I dettagli del nuovo accordo e il retroscena sulla volontà dello statunitense Rinnovo McKennie, il centrocampista della Juve continuerà la sua avventura in bianconero: i dettagli del nuovo contratto e il retroscena sulla sua volontà L’avventura di Weston McKennie alla Juventus è destinata a proseguire. A dirlo sul proprio profilo X è Nicolò Schira. Il giornalista, nonché esperto di mercato, ha asserito che il Rinnovo del numero 16 bianconero è in dirittura d’arrivo.Il prolungamento dell’accordo attualmente in essere si baserà su un ingaggio che si assesterà sui 3 milioni di euro. Si tratta di una mossa decisa da parte del giocatore, che metterà il fatidico nero su bianco nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del Mondiale per Club. Con buona pace di alcuni club stranieri che lo volevano: la priorità del numero 16 di Madama era quella di rimanere nella Torino bianconera. 🔗 , il centrocampista della Juve continuerà la sua avventura in bianconero: idele ilsuaL’avventura di Westonalla Juventus è destinata a proseguire. A dirlo sul proprio profilo X è Nicolò Schira. Il giornalista, nonché esperto di mercato, ha asserito che ildel numero 16 bianconero è in dirittura d’arrivo.Ildell’attualmente in essere si baserà su un ingaggio che si assesterà sui 3 milioni di euro. Si tratta di una mossa decisa da parte del giocatore, che metterà il fatidico nero su bianco nei giorni immediatamente precedenti all’inizio del Mondiale per Club. Con buona pace di alcuni club stranieri che lo volevano: la priorità del numero 16 di Madama era quella di rimanere nella Torino bianconera. 🔗 Juventusnews24.com

Rinnovo McKennie Juve, il club bianconero pronto a blindare il centrocampista americano. Cifre e durata: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Rinnovo McKennie Juve, il club bianconero sarebbe pronto a blindare il centrocampista. Cifre e durata: tutti i dettagli sul futuro dell’americano La Juventus vuole blindare Weston McKennie. Come riportato da calciomercato.com, il centrocampista americano potrebbe rinnovare fino al 2028 o al 2029, sempre a 2,5 milioni di euro a stagione. McKennie, che aveva già rinnovato il contratto firmando fino a giugno 2026, è sempre più imprescindibile per Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

