Rinnovo Gatti Juve tutto pronto per la firma sul nuovo accordo | dallo stipendio alla scadenza tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Rinnovo Gatti Juve, tutto pronto per la firma sul nuovo accordo: dallo stipendio alla scadenza, tutti i dettagli Rinnovo Gatti Juve, tutto pronto per la firma sul nuovo accordo: dallo stipendio alla scadenza, tutti i dettagli del prolungamento del difensoreCi siamo per il Rinnovo del contratto di Federico Gatti con la Juventus. Il difensore, arrivato a Torino dopo una lunga trafila nelle serie minori, si è ritagliato un ruolo sempre più importante con la Vecchia Signora.Tanto da meritarsi un nuovo Rinnovo che allontana anche le sirene dalla Premier League. Gatti rinnoverà fino al 2030 con ingaggio che toccherà i 2 milioni di euro a stagione più bonus. Lo conferma quest’oggi il Corriere dello Sport. .com 🔗 per lasuldel prolungamento del difensoreCi siamo per ildel contratto di Federicocon lantus. Il difensore, arrivato a Torino dopo una lunga trafila nelle serie minori, si è ritagliato un ruolo sempre più importante con la Vecchia Signora.Tanto da meritarsi unche allontana anche le sirene dPremier League.rinnoverà fino al 2030 con ingaggio che toccherà i 2 milioni di euro a stagione più bonus. Lo conferma quest’oggi il Corriere dello Sport. .com 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Juve, tutto fermo per Vlahovic: nessun incontro per il rinnovo - Bologna, 13 marzo 2025 – Mentre la Juve cerca di uscire dalla crisi, praticamente decisiva la sfida di Firenze, Cristiano Giuntoli deve imbastire la strategia futura di mercato, ma ancora non ha il quadro chiaro della situazione considerando che potrebbero mancare i ricavi Champions se la Juve non dovesse rientrare tra le prime quattro in classifica. Riflessioni in atto soprattutto in attacco, dove non sembrano esserci sbocchi per il rinnovo di Dusan Vlahovic e contemporaneamente si lavora alle conferme di Randal Kolo Muani e Francisco Conceicao. 🔗sport.quotidiano.net

Gatti Juve, il centrale non è incedibile: obiettivo rinnovo, ma verranno prese in considerazione queste offerte. Ultime - di Redazione JuventusNews24Gatti Juve, il centrale non è incedibile: obiettivo rinnovo, ma verranno prese in considerazione queste offerte nel corso della prossima estate. Ultime Arrivano aggiornamenti molto importanti su Federico Gatti, difensore della Juve per cui ormai da diverso tempo si sta lavorando in ottica rinnovo. L’obiettivo è quello di prolungare l’attuale accordo fino al 2029 e andare avanti insieme. 🔗juventusnews24.com

Tudor Juve, tutto quello che c’è da sapere sul suo arrivo: il contratto, l’ingaggio e il possibile rinnovo – le ultime - Tudor Juve, tutti i dettagli sul suo contratto: l’ingaggio, gli obiettivi da raggiungere, il rinnovo automatico e tutti i dettagli La Juve ha ufficializzato il cambio in panchina: Thiago Motta è stato esonerato e al suo posto è stato scelto Igor Tudor. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico croato ha firmato […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Rinnovo Gatti Juve, tutto pronto per la firma sull'accordo; Non solo Gatti: altra firma per la Juventus e scelta fatta sul nuovo tecnico; Gatti e la Juventus avanti insieme: maggio 'decisivo', i dettagli sul rinnovo; Eurosport - Gatti, ok il rinnovo, ma per la Juve può essere solo una riserva. 🔗Ne parlano su altre fonti

McKennie-Juve, tira e molla finito: i retroscena sul rinnovo del jolly - Ci sono stati diversi appuntamenti tra la società e il centrocampista bianconero 'tuttofare': cosa sta per accadere ... 🔗msn.com

Rinnovo Gatti Juve, è fatta per la firma del difensore bianconero! Durata contratto e cifre: tutti i dettagli sul prolungamento - Rinnovo Gatti Juve, accordo totale tra le parti: tutti i dettagli sulla firma imminente del difensore bianconero Come confermato da Matteo Moretto di Relevo e da Fabrizio Romano, Federico Gatti rinnov ... 🔗juventusnews24.com

Eurosport - Gatti, ok il rinnovo, ma per la Juve può essere solo una riserva - I colleghi di "Eurosport" accolgono in maniera "freddina" la notizia del rinnovo, sempre più vicino, di Federico Gatti con la Juventus. Il difensore centrale classe ... 🔗tuttojuve.com