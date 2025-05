Rinnovi Juve Pedullà rivela su Gatti e McKennie | Questa scelta non vuole dire che saranno fuori dal mercato Sul difensore ci sono richieste ma…

© Juventusnews24.com - Rinnovi Juve, Pedullà rivela su Gatti e McKennie: «Questa scelta non vuole dire che saranno fuori dal mercato. Sul difensore ci sono richieste ma…» Rinnovi Juve, Pedullà rivela su Gatti e McKennie: tutte le parole del giornalista sulle mosse dei bianconeriAlfredo Pedullà ha fatto il punto a Sportitalia per quanto riguarda i due prossimi Rinnovi in casa Juve ovvero quello di Gatti e di McKennie in vista del prossimo Mondiale per Club.Come anticipato nella serata di giovedì, la prossima settimana fissati incontri per formalizzare due Rinnovi #Juventus: #Gatti e #McKennie pic.twitter.comDC7x1Iv8t1— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 2, 2025PAROLE – «La Juve formalizzerà i due Rinnovi. Gatti firmerà fino al 2030 con un ingaggio non superiore ai due milioni e la stessa cosa dovrebbe accadere con McKennie. Gatti ha sicuramente delle richieste e il rinnovo non vuole dire fuori dal mercato. Ma questo è un passaggio che la Juve farà la prossima settimana». 🔗 su: tutte le parole del giornalista sulle mosse dei bianconeriAlfredoha fatto il punto a Sportitalia per quanto riguarda i due prossimiin casaovvero quello die diin vista del prossimo Mondiale per Club.Come anticipato nella serata di giovedì, la prossima settimana fissati incontri per formalizzare duentus: #e #pic.twitter.comDC7x1Iv8t1— Alfredo(@AlfredoPedulla) May 2, 2025PAROLE – «Laformalizzerà i duefirmerà fino al 2030 con un ingaggio non superiore ai due milioni e la stessa cosa dovrebbe accadere conha sicuramente dellee il rinnovo nondal. Ma questo è un passaggio che lafarà la prossima settimana». 🔗 Juventusnews24.com

