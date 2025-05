Rimini sfida la storia | obiettivo promozione in Serie B dalla Coppa Italia

© Sport.quotidiano.net - Rimini sfida la storia: obiettivo promozione in Serie B dalla Coppa Italia dalla stagione 2016-2017 a oggi nessuno c’è mai riuscito. Ma anche per la legge dei grandi numeri il Rimini ha il dovere di provarci. Perché da quella stagione (che poi è anche la prima della nuova formula playoff aperti fino alla decima classificata), in poi nessuna vincitrice della Coppa è riuscita a fare il grande salto in B. In realtà nella prima edizione a vincere la Coppa è il Vicenza. Al quale non servono i playoff per salire in cadetteria. Ne beneficia il Matera, finalista sconfitta di Coppa. Che parte da quella che allora si chiamava fase intergirone uscendo al primo turno per mano del Cosenza. Stessa sorte dell’Alessandria che la Coppa Italia l’ha alzata la stagione successiva chiudendo il campionato in sesta posizione e uscita di scena al primo turno facendo strada alla Feralpisalò. 🔗 stagione 2016-2017 a oggi nessuno c’è mai riuscito. Ma anche per la legge dei grandi numeri ilha il dovere di provarci. Perché da quella stagione (che poi è anche la prima della nuova formula playoff aperti fino alla decima classificata), in poi nessuna vincitrice dellaè riuscita a fare il grande salto in B. In realtà nella prima edizione a vincere laè il Vicenza. Al quale non servono i playoff per salire in cadetteria. Ne beneficia il Matera, finalista sconfitta di. Che parte da quella che allora si chiamava fase intergirone uscendo al primo turno per mano del Cosenza. Stessa sorte dell’Alessandria che lal’ha alzata la stagione successiva chiudendo il campionato in sesta posizione e uscita di scena al primo turno facendo strada alla Feralpisalò. 🔗 Sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Pontedera sfida il Rimini per i play off di Serie C: obiettivo sesta qualificazione - Due partite, 180 minuti, a disposizione per cercare di prolungare il campionato oltre il 27 aprile. Domani in casa contro il Rimini (e poi domenica prossima a Perugia) il Pontedera comincia a caricarsi per centrare i play off – sarebbe la sesta volta in 12 anni di Serie C – traguardo che tutti vogliono, dirigenti, tecnici e, in primis, calciatori, come captato in maniera chiara alla fine dell’allenamento di ieri mattina. 🔗lanazione.it

Rimini sfida il Pontedera: obiettivo playoff e classifica migliore - Con la tranquillità di chi già sa di aver raggiunto l’obiettivo primario il Rimini oggi proverà a non rendere la vita facile al Pontedera. Per chiudere comunque la stagione con il maggior numero di punti e la miglior classifica possibile. Questo avrà ripetuto almeno un miliardo di volte in questi giorni Antonio Buscè ai suoi. Pur guardando anche più lontano: direzione playoff. Quelli che i biancorossi hanno già conquistato vincendo la Coppa Italia. 🔗sport.quotidiano.net

Milan, chi sarà il direttore sportivo? Salta un obiettivo, è sfida tra vincenti - Sono giorni chiave per la nomina di un nuovo direttore sportivo nel management del Milan: i candidati presi in considerazione e uno scartato 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Rimini sfida la storia: obiettivo promozione in Serie B dalla Coppa Italia; Pontedera sfida il Rimini per i play off di Serie C: obiettivo sesta qualificazione; Pineto punta ai playoff: Ivan Tisci prepara la sfida decisiva contro il Rimini; Dove vedere Ternana-Rimini: data, orario e diretta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rimini riparte con il Piano Strategico, oltre 200 contributi raccolti on line - Si è svolto lunedì il primo incontro del percorso di co-progettazione promosso dalla Fondazione Piano Strategico di Rimini, avviato con l’obiettivo di ripensare in chiave partecipata il futuro turisti ... 🔗chiamamicitta.it

“Quante storie nella storia” a Rimini: martedì 6 maggio l’evento organizzato da Cgil - “Quante storie nella storia”. Presso la Camera del Lavoro di Rimini si terrà un’iniziativa pubblica volta a valorizzare gli studi storico sociali attraverso il patrimonio archivistico sindacale. L’eve ... 🔗chiamamicitta.it

Rimini sfida il Pontedera: obiettivo playoff e classifica migliore - Con la tranquillità di chi già sa di aver raggiunto l’obiettivo primario il Rimini oggi proverà a non rendere la vita facile al Pontedera. Per chiudere comunque la stagione con il maggior numero di ... 🔗sport.quotidiano.net