Rimantas Kaukenas torna a Reggio Emilia per l' ultima di Serie A con la RK Foundation

© Ilrestodelcarlino.it - Rimantas Kaukenas torna a Reggio Emilia per l'ultima di Serie A con la RK Foundation Serie A e sarà l’occasione per vivere un momento particolarmente speciale e significativo per tutto il pubblico biancorosso.In occasione di questo appuntamento, infatti, tornerà in città una leggenda della storia del club: Rimantas Kaukenas. L’ex giocatore lituano sarà ospite d’onore al palazzetto per sostenere un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la sua ‘RK Foundation’, ‘Scuola di Tifo’ e il progetto sociale ‘We CaRE’ promosso da Pallacanestro Reggiana.La ‘RK Foundation’ è da anni attiva nel supporto ai bambini malati oncologici e alle loro famiglie, offrendo aiuto concreto e sostegno nelle fasi più delicate della malattia. Insieme a Scuola di Tifo, che nel corso della stagione ha coinvolto centinaia di bambini delle scuole primarie del territorio, Pallacanestro Reggiana ha chiesto ai giovani alunni di rappresentare con un disegno il loro modo di vedere e vivere la pallacanestro. 🔗 La partita contro l’Estra Pistoia, in programma domenica 11 maggio alle 18,15 al PalaBigi, chiuderà la stagione regolare diA e sarà l’occasione per vivere un momento particolarmente speciale e significativo per tutto il pubblico biancorosso.In occasione di questo appuntamento, infatti, tornerà in città una leggenda della storia del club:. L’ex giocatore lituano sarà ospite d’onore al palazzetto per sostenere un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la sua ‘RK’, ‘Scuola di Tifo’ e il progetto sociale ‘We CaRE’ promosso da Pallacanestro Reggiana.La ‘RK’ è da anni attiva nel supporto ai bambini malati oncologici e alle loro famiglie, offrendo aiuto concreto e sostegno nelle fasi più delicate della malattia. Insieme a Scuola di Tifo, che nel corso della stagione ha coinvolto centinaia di bambini delle scuole primarie del territorio, Pallacanestro Reggiana ha chiesto ai giovani alunni di rappresentare con un disegno il loro modo di vedere e vivere la pallacanestro. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su questo argomento da altre fonti

Torna a riunirsi il Consiglio della Città metropolitana di Reggio - Torna a riunirsi il Consiglio della Città metropolitana di Reggio Calabria. L'aula Leonida Repaci di palazzo Corrado Alvaro martedì 11 marzo tornerà a ospitare la riunione del massimo consesso democratico. Il Consiglio metropolitano, sentiti i capigruppo, si svolgerà in sessione ordinaria, con... 🔗reggiotoday.it

Reggio Calabria torna su Rai Storia, una vetrina propizia per spingere il turismo primaverile - Reggio Calabria torna protagonista della trasmissione "Storia delle nostre città" su Rai Storia. La puntata dedicata a Reggio sarà trasmessa stasera alle 22.10. Presentata come una delle città più belle della regione calabrese, di Reggio nel documentario si vedranno opere artistiche e scorci di... 🔗reggiotoday.it

La lussuosa Le Dumond D’Urville torna al porto di Reggio Calabria - Al porto di Reggio Calabria, questa mattina, è tornata l’elegante nave da crociera della compagnia Ponant, Le Dumont D’Urville, segnando così un ulteriore importante traguardo per il turismo cittadino. Le Dumont D’Urville è una delle navi più moderne e lussuose della compagnia. Costruita nel... 🔗reggiotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Rimantas Kaukenas torna a Reggio Emilia per l'ultima di Serie A con la RK Foundation; Reggio Emilia presenta Kaukenas, mercoledì 11 gennaio; REGGIO EMILIA. BASKET. IL RITORNO DI KAUKENAS IN MAGLIA BIANCOROSSA; Rimantas Kaukenas è ufficialmente il nuovo capitano della Grissin Bon Reggio Emilia 2015-2016. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Rimantas Kaukenas torna a Reggio Emilia per l'ultima di Serie A con la RK Foundation - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com