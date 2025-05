Rimane incastrato nel macchinario agricolo | 44enne salvato in extremis dai vigili del fuoco

© Casertanews.it - Rimane incastrato nel macchinario agricolo: 44enne salvato in extremis dai vigili del fuoco macchinario agricolo e ci finisce incastrato. È quanto accaduto ad Alife, in un fondo di via De Fenza, dove P.G., 44enne del posto, è rimasto ferito.L'uomo era sul proprio terreno fermo con il trattore e il macchinario agricolo per le rotoballe a convoglio. Durante il controllo. 🔗 Controlla ile ci finisce. È quanto accaduto ad Alife, in un fondo di via De Fenza, dove P.G.,del posto, è rimasto ferito.L'uomo era sul proprio terreno fermo con il trattore e ilper le rotoballe a convoglio. Durante il controllo. 🔗 Casertanews.it

