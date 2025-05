Riforma del mercato unico Ue il piano per aprire un’azienda in 48 ore

Riforma del mercato unico dell'Ue, che la Commissione europea presenterà il 21 maggio.L'obiettivo principale è quello di creare una reale unione economica, eliminando le barriere normative e burocratiche che ostacolano la libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone all'interno dell'Ue.Gli ostacoli al mercato unico UeLa Riforma punta anche a facilitare l'accesso delle Pmi e a integrare gradualmente i Paesi candidati come Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali, garantendo un mercato più digitale, armonizzato e competitivo.Enrico Letta, ex Presidente del Consiglio italiano e attuale presidente dell'Istituto Jacques Delors, propone una visione a lungo termine: snellire i processi per creare imprese, rimuovere ostacoli e costruire un mercato realmente unico e competitivo a livello globale, inteso come un volano per la crescita, gli investimenti e la competitività europea.

Riforma del mercato unico: la Commissione Ue e il piano di Enrico Letta - Lotta alle barriere più dannose e ai troppi ostacoli che continuano a bloccare il mercato unico, con un impatto negativo sul commercio e sugli investimenti. Più servizi, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, le più colpite dalla frammentazione normativa, che possono trarre il massimo vantaggio da un mercato interno europeo più integrato, più rapido e più digitale, con l'obiettivo di consentire alle imprese di stabilirsi in Europa in meno di 48 ore, come primo passo verso la visione a lungo termine di Enrico Letta. 🔗quotidiano.net

Commissione Europea: Invito alle aziende a investire nell'UE per stabilità e mercato unico - "Non commentiamo le dichiarazioni" altrui, "ma siamo molto fiduciosi di avere qui in Europa un'offerta molto attraente per le aziende che desiderano investire. Possiamo garantire stabilità, un mercato unico attraente e un sistema affidabile basato su regole". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Olof Gill, rispondendo a una domanda sulla possibilità che l'Ue apra alla proposta di Emmanuel Macron di sospendere gli investimenti negli Stati Uniti come ritorsione ai dazi di Donald Trump. 🔗quotidiano.net

Tajani: "L'ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Usa-Ue" - (Agenzia Vista) Valencia, 30 aprile 2025 “Noi siamo Paesi industriali, quindi abbiamo bisogno anche di esportare i nostri prodotti, quindi arrivare ad un accordo con gli Stati Uniti. L'ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Stati Uniti - Europa”. Così Il ministro degli esteri Antonio Tajani sulla risoluzione “competitività” a margine del Congresso del Partito Popolare Europeo (PPE) a Valencia. 🔗iltempo.it

