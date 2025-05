Riflettori puntati sul sommo poeta con le visite guidate dedicate a Dante

© Ravennatoday.it - Riflettori puntati sul sommo poeta con le visite guidate dedicate a Dante Riflettori puntati sul sommo poeta grazie alle visite di Incontro a Dante - Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del sommo poeta, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di Dante, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino. 🔗 Ravenna continua a mantenere isulgrazie alledi Incontro a- Percorsi guidati alla scoperta della Ravenna del, iniziativa creata per le celebrazioni del settecentenario della morte di, organizzata dalle guide turistiche de Il Cammino. 🔗 Ravennatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Dantedì è la giornata in ricordo del Sommo Poeta: ecco il libro “Dante piccino piccino”, un viaggio speciale per conoscere al meglio il grande letterato - Il 25 marzo è la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri: il Dantedì. Gli studiosi hanno identificato questa data, in quanto sostengono che corrisponde all’inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, l’opera più famosa al mondo. “Nel mezzo del cammin di nostra vita” è il passo più citato dal sommo poeta all’ età di 35 anni. In occasione di questa celebrazione molte scuole sono invitate a parlarne agli alunni e non solo negli istituti scolastici, si organizzano numerosi eventi, mostre, incontri nelle sedi istituzionali, i mezzi di comunicazione, come la radio e la televisione, ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Oggi è il Dantedì, giornata dedicata al Sommo Poeta - FIRENZE – Il 25 marzo di ogni anno, l’Italia celebra il Dantedì, una giornata dedicata a Dante Alighieri, uno dei più grandi poeti e scrittori della storia della letteratura. La data non è casuale: il 25 marzo è tradizionalmente considerato il giorno in cui Dante si perse nella selva oscura e iniziò il suo leggendario viaggio attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, narrato nella sua opera monumentale, la Divina Commedia. 🔗corrieretoscano.it

Milan tra tensione e attesa: lotta per il quarto posto e riflettori puntati su Jimenez - Le notizie più importanti pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, venerdì 21 febbraio 2025: tra Serie A, Champions e dichiarazioni 🔗pianetamilan.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riflettori puntati sul sommo poeta con le visite guidate dedicate a Dante; Foligno Il ritorno delle Giornate Dantesche; 700 anni senza Dante Alighieri: anche a Brescia si celebra il Dantedì; Come trasformare la Divina Commedia in un manoscritto miniato del XXI secolo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Foligno Il ritorno delle Giornate Dantesche - Riflettori puntati sul Sommo Poeta con la nuova edizione delle “Giornate Dantesche“ che da domani a domenica 6 aprile proporrà incontri, dibattiti, mostre, conferenze con celebri dantisti e ... 🔗lanazione.it

Giubileo degli adolescenti, riflettori puntati su Parolin - Sul sagrato della Basilica di San Pietro, ancora allestito come per il funerale di Papa Francesco svoltosi ieri, il Segretario di Stato Pietro ... 🔗iltempo.it