Riflessioni oltre lo specchio

© Lanazione.it - Riflessioni oltre lo specchio specchio si può, andando oltre i limiti dell’ immagine riflessa e ritrovando il proprio valore come persone, fuori dai canoni di una bellezza stereotipata. E’ stata inaugurata ieri mattina nei locali della Gipsoteca di arte antica, la mostra "Riflessioni oltre lo specchio", visitabile fino a questo pomeriggio alle 18,30, che vede protagonisti gli elaborati di pittura e scultura del Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina, con opere interamente create da loro sul tema del rapporto con il corpo e lo specchio. La mostra è stata presentata da Maddalena Patrizia Cappelletto, presidente dell’Associazione "La vita oltre lo specchio", dall’assessore all’istruzione Riccardo Buscemi, dalla dirigente del Liceo Artistico "E. Russoli" Gaetana Zobel, insieme a Giovanni Gravina, responsabile scientifico progetti di prevenzione dell’associazione e Carla Piccione, responsabile degli operatori e delle attività del progetto. 🔗 Infrangere losi può, andandoi limiti dell’ immagine riflessa e ritrovando il proprio valore come persone, fuori dai canoni di una bellezza stereotipata. E’ stata inaugurata ieri mattina nei locali della Gipsoteca di arte antica, la mostra "lo", visitabile fino a questo pomeriggio alle 18,30, che vede protagonisti gli elaborati di pittura e scultura del Liceo Artistico Russoli di Pisa e Cascina, con opere interamente create da loro sul tema del rapporto con il corpo e lo. La mostra è stata presentata da Maddalena Patrizia Cappelletto, presidente dell’Associazione "La vitalo", dall’assessore all’istruzione Riccardo Buscemi, dalla dirigente del Liceo Artistico "E. Russoli" Gaetana Zobel, insieme a Giovanni Gravina, responsabile scientifico progetti di prevenzione dell’associazione e Carla Piccione, responsabile degli operatori e delle attività del progetto. 🔗 Lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

“Oltre lo specchio: amarsi dentro”. Riflessioni sui disturbi alimentari in occasione della Giornata del fiocchetto lilla - Arezzo, 10 marzo 2025 – All'interno del contenitore del Festival della Salute mentale (Aspettando il Festival) e in collaborazione con le UOC di Psicologia e di Pediatria della ASL Sud-Est, l'Università di Siena, presso il Campus di Arezzo, organizza un incontro dedicato agli studenti e alle studentesse universitarie e al pubblico interessato dal titolo: "Oltre lo specchio: amarsi dentro". L’evento, che si tiene in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla lotta contro i disturbi alimentari, si terrà il 13 marzo, con inizio alle ore 9, nell’Aula 1 della ... 🔗lanazione.it

'Riflessioni oltre lo specchio' mostra e incontro sulla prevenzione dei disturbi alimentari - I Disturbi del Comportamento Alimentare sono sempre più diffusi tra i giovani e l’età di insorgenza si sta sempre più abbassando. Attraverso il Disturbo Alimentare i giovani possono esprimere, seppur in modo disfunzionale, le loro difficoltà emotive e psicologiche, il loro disagio interiore e la... 🔗pisatoday.it

“La persona oltre la malattia“. Tutta la vita in uno specchio - C’è la signora Bruna che, guardando lo specchio vicino al piano, si rivede pronta a divertirsi e ballare con il suo compagno. Il signor Bruno, invece, seduto su una sedia, vede nello specchio un giovane di ritorno dalla guerra. E ancora, le signore Carla e Dada, maestre di scuola elementare, osservano nello specchio un gruppo di bambini intorno a giovani maestre. Sono questi alcuni dei 30 scatti della mostra fotografica “La persona, oltre la malattia“, che ha visto coinvolti gli anziani delle Rsa casa famiglia di Fondazione Mantovani, Gruppo Sodalitas, Opera Pia Castiglioni e Project Life. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Riflessioni oltre lo specchio; 'Riflessioni oltre lo specchio' mostra e incontro sulla prevenzione dei disturbi alimentari; “Oltre lo specchio: amarsi dentro”. Riflessioni sui disturbi alimentari in occasione della Giornata del fiocchetto lilla; Noi come dinanzi ad uno specchio di Rosetta Sacchi – Poesia e riflessione sul tempo e l’amore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Oltre lo specchio: affrontare insieme i disturbi alimentari - Uno di questi centri è "La vita oltre lo specchio". "“La vita oltre lo specchio” - ci spiega la presidentessa Patrizia Cappelletto - è un’ associazione di volontariato nata nel 2014 a Pisa ... 🔗lanazione.it

Paolo Vittorini, Mommy Makeover: ritrovarsi oltre lo specchio - Paolo Vittorini, Mommy Makeover: ritrovarsi oltre lo specchio – Particolarmente interessante l ... La trasformazione naturale del corpo femminile dopo la gravidanza è al centro della riflessione ... 🔗laquilablog.it

Oltre lo specchio festival 2024 - È necessario attivare Javascript per poter visualizzare correttamente questa votazione. Il film narra la storia del famoso festival di cinema "Oltre lo specchio", che ogni anno porta a Milano una ... 🔗today.it