Rifiuti sulle spiagge parte la pulizia | Stiamo riorganizzando il servizio ma i cittadini collaborino

© Salernotoday.it - Rifiuti sulle spiagge, parte la pulizia: "Stiamo riorganizzando il servizio, ma i cittadini collaborino" pulizia delle spiagge che già viene svolta in maniera quotidiana da Salerno Pulita su tutta la fascia che bagna Salerno ha subito dei piccoli ritardi. Il commento“Ci scusiamo con i cittadini per i. 🔗 A causa dell’improvviso arrivo del caldo e del massiccio afflusso di persone al mare, ladelleche già viene svolta in maniera quotidiana da Salerno Pulita su tutta la fascia che bagna Salerno ha subito dei piccoli ritardi. Il commento“Ci scusiamo con iper i. 🔗 Salernotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Formia Rifiuti Zero: al via la pulizia delle spiagge libere - Formia, 3 aprile 2025 – Formia Rifiuti Zero ha avviato un’importante operazione di pulizia delle spiagge libere per garantire un ambiente più decoroso e accogliente per cittadini e turisti. L’obiettivo è quello di assicurare una fruizione ottimale degli spazi costieri, contribuendo alla tutela dell’ecosistema marino e al miglioramento della qualità della vita della comunità locale. L’intervento, iniziato nella giornata del 1 aprile 2025, proseguirà per dieci giorni e verrà svolto con l’ausilio di un trattore e di due operatori specializzati. 🔗ilfaroonline.it

Parte la nidificazione del fratino, le associazioni: "Attenzione alla pulizia delle spiagge, si rischia di far danni" - Si apre la stagione di nidificazione per il fratino e la rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese” lancia un appello a coloro che, ogni anno, si impegnano nella pulizia delle spiagge: "Il nido del fratino è una semplice buchetta circolare sulla sabbia, spesso... 🔗ravennatoday.it

Ferentino, sequestrata parte di un'azienda per irregolarità sulle emissioni e lo smaltimento dei rifiuti - Dopo una serie di sopralluoghi gli uomini delle forze dell'ordine nelle ore scorse sono intervenuti sequestrando parte di un'azienda con sede in un paese nel cuore della Ciociaria. Nelle ore scorse i militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F... 🔗frosinonetoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Rifiuti sulle spiagge, parte la pulizia: Stiamo riorganizzando il servizio, ma i cittadini collaborino; Spiaggia invasa dai rifiuti: scatta la pulizia; Pulizia delle spiagge: Legambiente e gli studenti trovano mutante, cotton fioc, e residui di fuochi d'artificio; Drone e foto-trappole a Reggio, l’assessore Burrone: “Caccia agli incivili dei rifiuti”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Rifiuti sulle spiagge, parte la pulizia: "Stiamo riorganizzando il servizio, ma i cittadini collaborino" - A causa dell’improvviso arrivo del caldo e del massiccio afflusso di persone al mare, la pulizia ... le spiagge prima ma confidiamo anche nella collaborazione dei cittadini affinché ci sia attenzione ... 🔗salernotoday.it

Pulizia delle spiagge a Salerno, Iannelli: "Il Comune è intervenuto rapidamente" - "Appello ai cittadini: tuteliamo il nostro territorio, serve la collaborazione di tutti" Salerno. "In qualità di Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno, desidero fare chiarezza in ... 🔗msn.com

Sole, mare e...rifiuti sulla sabbia: urge pulizia della spiaggetta sul lungomare - Tanti i cittadini e i turisti che, anche stamattina, hanno indossato i costumi per godere la mattinata sulla sabbia, a due passi da casa ... 🔗salernotoday.it