Rifiuti scaricati nelle campagne del Foggiano scoperte altre ecoballe | La terra dei fuochi nel granaio d’Italia

© Foggiatoday.it - Rifiuti scaricati nelle campagne del Foggiano, scoperte altre ecoballe: “La terra dei fuochi nel granaio d’Italia” scaricati interi tir di Rifiuti nelle campagne del Foggiano tra Ascoli Satriano e Stornarella, accanto ai campi di grano e all’ombra delle pale eoliche. A scoprire altri cumuli di immondizia abbandonati illecitamente, nel corso di un’attività di controllo del territorio, sono stati gli. 🔗 Sono statiinteri tir dideltra Ascoli Satriano e Stornarella, accanto ai campi di grano e all’ombra delle pale eoliche. A scoprire altri cumuli di immondizia abbandonati illecitamente, nel corso di un’attività di controllo del territorio, sono stati gli. 🔗 Foggiatoday.it

Rifiuti nelle campagne, Fondo regionale di 2 mln di euro per i Comuni. Cia: “Risultato storico” - BRINDISI - La Regione Puglia ha messo nero su bianco il proprio impegno a istituire un Fondo di 2 milioni di euro per sostenere i comuni pugliesi nella raccolta e nello smaltimento di rifiuti sversati illegalmente, e a danno degli agricoltori, nelle campagne ricadenti all’interno del loro... 🔗europa.today.it

Traffico di rifiuti: 618170 tonnellate sequestrate nel foggiano grazie alle inchieste Come se fosse una colonna di tir carichi di immondizie lunga da Foggia a Latina - Di seguito il comunicato: Una montagna di rifiuti mossi e sversati illegalmente dalle ecomafie. Dal 2006 al 2024, le inchieste sul traffico di rifiuti che hanno coinvolto la provincia di Foggia hanno portato al sequestro di 618.170 tonnellate di rifiuti, pari a un’autocolonna di 24.726 tir in coda per 336 chilometri: è la distanza tra Foggia e Latina. Nello stesso periodo, allargando il campo all’intera Puglia (Foggia compresa), le inchieste sul traffico illecito di rifiuti sono state 57 e hanno portato al sequestro di 6. 🔗noinotizie.it

Abbandono dei rifiuti nelle campagne, dalla Regione un fondo per aiutare i Comuni a bonificare - “L’abbandono illecito dei rifiuti nelle campagne foggiane è un fenomeno che deve interessare non solo le istituzioni, ma tutta la società, viste le pesanti ripercussioni sull’ambiente e la salute. Le testimonianze oggi in commissione sono state importanti e richiedono risposte immediate”. Così... 🔗foggiatoday.it

Balle di rifiuti abbandonati vicino campi di grano nel Foggiano - Diverse balle di rifiuti sono stati abbandonati nelle campagne del Foggiano, tra Ascoli Satriano e Stornarella, "a pochi metri da campi coltivati a grano". (ANSA) ... 🔗ansa.it

RIFIUTI Scoperti rifiuti abbandonati vicino ai campi di grano nel Foggiano: area sotto sequestro - FOGGIA — Nuovo sfregio ambientale nelle campagne del Foggiano. Decine di balle di rifiuti sono state abbandonate a ... 🔗statoquotidiano.it

Quintali di rifiuti abbandonati in zona industriale nel Foggiano - (ANSA) - MANFREDONIA, 08 APR - Diversi quintali di rifiuti sono stati abbandonati nella zona industriale di Manfredonia, nel Foggiano. "Quintali di rifiuti, comprese eco balle - spiega su Facebook ... 🔗msn.com