Rifiuta l' alcoltest e inveisce contro i carabinieri | foggiano denunciato a Potenza Picena

© Foggiatoday.it - Rifiuta l'alcoltest e inveisce contro i carabinieri: foggiano denunciato a Potenza Picena Rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e si è rivolto con fare minaccioso ai carabinieri. Per questo un foggiano di 40 anni, residenze a Potenza Picena, in provincia di Macerata, è stato denunciato.L’uomo è stato fermato mentre era alla guida di un’auto non sua, nel centro della cittadina. 🔗 Hato di sottoporsi all’e si è rivolto con fare minaccioso ai. Per questo undi 40 anni, residenze a, in provincia di Macerata, è stato.L’uomo è stato fermato mentre era alla guida di un’auto non sua, nel centro della cittadina. 🔗 Foggiatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Bus danneggiato, giovane inveisce contro il conducente - Gli agenti delle volanti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno denunciato un 25enne cubano per interruzione di pubblico servizio e possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2025 i poliziotti sono intervenuti in... 🔗genovatoday.it

Mouctar Diakhaby protesta e si rifiuta di indossare la maglia contro il razzismo: non è la prima volta - Ancora una volta Mouctar Diakhaby ha evitato di partecipare alle iniziative per la lotta al razzismo organizzate dalla Liga spagnola. Il difensore francese del Valencia è in aperta protesta da quando, nel 2021 venne insultato e la Federcalcio non lo difese. Da allora si è sempre rifiutato di prestarsi a foto o di indossare maglie sul tema.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Entra in pizzeria, inveisce contro i proprietari e rompe la vetrina: è caccia all'uomo - Momenti di tensione, ieri sera, a Vallo della Lucania, dove un uomo ha fatto irruzione all’interno di una pizzeria inveendo contro i proprietari e scaraventandoli contro un muro. Le indagini L’uomo, in preda all’ira e prima di farsi alla fuga, ha mandato anche in frantumi una vetrina con un... 🔗salernotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Rifiuta l'alcoltest e inveisce contro i carabinieri: foggiano denunciato a Potenza Picena; Alla guida ubriaco rifiuta l’alcoltest e inveisce contro i carabinieri: denunciato, patente ritirata e auto sequestrata; Ubriaco fermato, si barrica in auto col pitbull per evitare l'alcoltest. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ubriaco nel parcheggio del fast food: distrugge auto, rifiuta l’alcoltest e aggredisce i poliziotti. Arrestato - Appena pochi minuti dopo, in Sala Operativa è giunta un’altra analoga segnalazione di un uomo in un fast food di via Passo Gravina impegnato questa volta ad inveire contro alcune persone ... fermando ... 🔗catanianews.it