Ricostruzione post alluvione dove c' era il cemento ora scorre libero e sicuro il fiume Marecchia

© Riminitoday.it - Ricostruzione post alluvione, dove c'era il cemento ora scorre libero e sicuro il fiume Marecchia cemento scorre il fiume Marecchia. E’ il risultato di un intervento concluso in questi giorni e che, con la completa demolizione di una vecchia briglia sostituita da una soglia in massi ciclopici e verde, ha saputo ricreare un. 🔗 A Ponte Santa Maria Maddalena, nel comune di San Leo, dov’era ilil. E’ il risultato di un intervento concluso in questi giorni e che, con la completa demolizione di una vecchia briglia sostituita da una soglia in massi ciclopici e verde, ha saputo ricreare un. 🔗 Riminitoday.it

