Ricordate Giovanni Muciaccia di Art Attack? Vi sveliamo che fine ha fatto e dove vive

© Donnapop.it - Ricordate Giovanni Muciaccia di Art Attack? Vi sveliamo che fine ha fatto e dove vive fine degli anni Novanta e gli anni 2000 non può non ricordare Art Attack e il suo inconfondibile conduttore: Giovanni Muciaccia. Con la sua voce pacata, la camicia sempre ordinata e l’entusiasmo contagioso, ha reso l’arte accessibile e divertente per intere generazioni.Oggi Muciaccia è tornato sotto i riflettori, ma non in TV: porta in scena uno spettacolo teatrale dal titolo Ieri, oggi e domani, un viaggio tra passato e futuro, tra ricordi, cultura e nuove tecnologie. Ma cosa è successo davvero dopo la sua uscita di scena dalla Rai? dove vive oggi e cosa fa nella vita? Ecco tutto quello che c’è da sapere.Giovanni Muciaccia racconta l’addio alla Rai: ecco cosa è successoGiovanni Muciaccia non ha mai nascosto l’amarezza per il modo in cui si è concluso il suo rapporto con la Rai. 🔗 Chiunque sia cresciuto tra ladegli anni Novanta e gli anni 2000 non può non ricordare Arte il suo inconfondibile conduttore:. Con la sua voce pacata, la camicia sempre ordinata e l’entusiasmo contagioso, ha reso l’arte accessibile e divertente per intere generazioni.Oggiè tornato sotto i riflettori, ma non in TV: porta in scena uno spettacolo teatrale dal titolo Ieri, oggi e domani, un viaggio tra passato e futuro, tra ricordi, cultura e nuove tecnologie. Ma cosa è successo davvero dopo la sua uscita di scena dalla Rai?oggi e cosa fa nella vita? Ecco tutto quello che c’è da sapere.racconta l’addio alla Rai: ecco cosa è successonon ha mai nascosto l’amarezza per il modo in cui si è concluso il suo rapporto con la Rai. 🔗 Donnapop.it

