Riconquista la tua mente | la scienza dimostra che spegnere internet ringiovanisce il cervello

mente semplice per ringiovanire il nostro cervello di ben dieci anni: disattivare l’accesso a internet sul cellulare.Lo studio, condotto su 400 partecipanti, ha evidenziato come la costante ricezione di notifiche e la compulsiva necessità di controllare social media e app creino un ciclo di dipendenza e distrazione. Ogni notifica rilascia nel nostro cervello piccole dosi di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere, innescando un meccanismo che ci spinge a rimanere costantemente connessi. Questa incessante stimolazione, tuttavia, affatica la nostra mente, portando a stanchezza cognitiva, stordimento e, in molti casi, ansia. 🔗 In un’era di iperconnessione, dove lo smartphone è diventato un’estensione quasi simbiotica della nostra mano, una ricerca dell’Università della British Columbia svela un “trucco” sorprendentesemplice per ringiovanire il nostrodi ben dieci anni: disattivare l’accesso asul cellulare.Lo studio, condotto su 400 partecipanti, ha evidenziato come la costante ricezione di notifiche e la compulsiva necessità di controllare social media e app creino un ciclo di dipendenza e distrazione. Ogni notifica rilascia nel nostropiccole dosi di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere, innescando un meccanismo che ci spinge a rimanere costanteconnessi. Questa incessante stimolazione, tuttavia, affatica la nostra, portando a stanchezza cognitiva, stordimento e, in molti casi, ansia. 🔗 Ildenaro.it

